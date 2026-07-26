Обед у могилы: стали бы вы есть в ресторане, расположенном среди могил в Индии?

·66·Мир
Обед у могилы: стали бы вы есть в ресторане, расположенном среди могил в Индии?

В индийском городе Ахмадабад работает заведение общепита, не похожее на обычные рестораны. Его главное отличие заключается в том, что ресторан построен на территории старого кладбища, и могилы сохранены до сих пор.

Этот ресторан начал свою работу в 1950 году. Существовавшие на территории 26 могил не были снесены или перенесены в другое место. Они огорожены решетками, а обеденные столы расставлены прямо между могилами.

Заходя в ресторан, клиенты едят именно в такой обстановке. Естественно, что для многих прием пищи за столами рядом с могилами становится неожиданностью. Поэтому среди людей, услышавших об этом месте, часто обсуждается вопрос: «Стали бы вы обедать в таком ресторане?»

Благодаря своему необычному расположению и 26 сохраненным могилам ресторан остается одним из самых интересных мест в Ахмадабаде.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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