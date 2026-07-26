Вернуть украинцев из-за рубежа: офицер выступил с противоречивым предложением

Офицер 413-го украинского полка «РЕЙД» предложил принудительно вернуть в страну выехавших за границу военнообязанных мужчин и ограничить их некоторые гражданские права. Его слова об «отношении как к крепостным» могут вызвать бурные споры.

Однако есть важный нюанс: это не официальная инициатива украинского правительства или Вооруженных сил, а личные взгляды отдельного военнослужащего, высказанные в интервью.

Какое предложение озвучил офицер?

Согласно цитате, приведенной агентством УНИАН, военный с позывным «Хирург» заявил о необходимости вернуть часть украинцев, находящихся за рубежом.

Он выдвинул идею лишить права голоса граждан, уклоняющихся от военной службы, а после возвращения в Украину использовать их труд в интересах государства.

Кроме того, в процессе выражения своего мнения офицер использовал дискриминационные сравнения в отношении представителей других национальностей и рас.

По его мнению, Украина должна просить иностранных партнеров о содействии в возвращении граждан, уклонившихся от воинской обязанности.

Официальный Телеграм-канал 413-го полка подтверждает публикацию интервью с участием «Хирурга». В нем открыто указано, что обсуждалась тема «принять миллион пакистанцев или вернуть миллион украинцев, уклонившихся от военной службы». Однако в публикации канала дословно приведены далеко не все фразы из интервью.

Что означает слово «крепостной»?

Крепостное право — это историческая система, при которой личная свобода человека ограничивалась, а его труд и место жительства переходили под контроль другого лица или структуры.

Именно поэтому использование такого выражения по отношению к современным гражданам — это не просто предложение о суровом наказании. Оно поднимает серьезные вопросы о правах человека, личной свободе и отношении государства к своим гражданам.

Заявление офицера следует расценивать не как правовую инициативу или принятое решение, а как резкую политическую точку зрения, высказанную на фоне войны и мобилизации.

Можно ли отменить право голоса?

Согласно статье 70 Конституции Украины, право голоса имеют граждане Украины, достигшие 18 лет. В ней указано, что в выборах не участвуют лишь граждане, признанные судом недееспособными.

Автоматическое лишение гражданина права голоса из-за проживания за рубежом или нарушения правил воинского учета действующей конституционной нормой не предусмотрено.

Также Конституция Украины:

определяет всех людей равными в своем достоинстве и правах;

не допускает отмены конституционных прав;

запрещает устанавливать ограничения по признакам расы, цвета кожи, социального происхождения и места жительства.

Следовательно, реализация предложения офицера — это не тот вопрос, который решается простым решением правительства. Она может столкнуться с серьезными конституционными и правозащитными препятствиями.

Принудительное возвращение из-за рубежа тоже непросто

В Украине имели место случаи возвращения через соседние страны отдельных граждан, незаконно пересекших границу. Однако это не означает, что каждый военнообязанный украинец за рубежом подлежит автоматической депортации.

Украинский депутат Юрий Камельчук также заявлял, что массовое возвращение граждан из-за рубежа против их воли на практике невозможно. Их статус зависит от законов принявшей страны, процедур международной защиты и обстоятельств выезда каждого конкретного лица.

Именно поэтому предложение офицера о том, что зарубежные партнеры должны вернуть всех граждан, пока остается не более чем политическим призывом.

Личное мнение — это не официальная позиция

413-й полк «РЕЙД» действует в составе Сил беспилотных систем Украины. На официальной странице полка «Хирург» представлен как офицер, участвующий в боевых действиях с 2014 года.

Однако его взгляды, озвученные в интервью:

не являются указом президента Украины;

не являются официальным планом правительства;

не являются законопроектом, внесенным в парламент;

не отражают позицию всех военнослужащих Вооруженных сил.

Понятно, что в воюющем обществе вопрос справедливости между теми, кто на фронте, и теми, кто уехал за границу, стоит очень остро. Но любое решение должно основываться на принципах закона и равенства, а не на превращении человека в бесправную рабочую силу или дискриминации по национальному или расовому признаку.

А как считаете вы: нужно ли ужесточить наказание для тех, кто незаконно уклонился от воинской службы, или более эффективными будут стимулирующие программы для их возвращения?