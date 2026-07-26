Дурдона Курбонова рассмешила поклонников своим хачапури (видео)

Актриса Дурдона Курбонова в последнее время привлекает внимание подписчиков различными интересными видео в социальных сетях. На этот раз она опубликовала еще один ролик, который рассмешил ее фанатов.

В видео актриса вместе с поваром готовит знаменитое грузинское национальное блюдо — хачапури. В процессе Дурдона в шутку заявляет, что выставит приготовленный ею хачапури на аукцион, а его стартовая цена составит 5 тысяч долларов.

В описании к видео актриса обратилась к поклонникам: «Хотите попробовать хачапури, который я приготовила?»

Когда блюдо было готово, Дурдона предложила его на дегустацию одному из клиентов, посетивших кухню. Это видео, снятое в искренней и юмористической атмосфере, было тепло встречено в социальных сетях.

В комментариях подписчики отметили естественность и чувство юмора актрисы, оставив множество положительных отзывов под видео.