Правда за галстуком Учкуна Тиллаева, который он до сих пор не снимает и который является подарком Президента!

Народный артист Узбекистана Учкун Тиллаев в одном из интервью рассказал о ценном подарке, полученном от Президента Шавката Мирзиёева. Он сообщил, что надевает галстук, подаренный главой государства, только на особые мероприятия, а в остальное время бережно хранит его.

Это произошло накануне важного мероприятия. Когда времени на подготовку и репетиции почти не осталось, Шавкат Мирзиёев позвал Учкуна Тиллаева к себе и спросил, сможет ли он оправдать доверие. Артист ответил: «Оправдаю ваше доверие».

После этого Президент обратил внимание на его галстук и отметил, что цвет ему не очень нравится. Когда Учкун Тиллаев спросил, можно ли найти такой же по цвету галстук, как у главы государства, Шавкат Мирзиёев на мгновение задумался и снял свой собственный галстук, отдав его артисту.

«Если наденешь его, будешь говорить без страха», — сказал он.

Артист не скрывал, что стеснялся принимать подарок. Президент же ответил: «Что такого в галстуке, если нужно, я отдам жизнь за Родину». Учкун Тиллаев отметил, что до сих пор не забыл эти слова.