Зеленский: Россия ждет из КНДР еще 30 тысяч солдат

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Россия готовится принять из Северной Кореи еще десятки тысяч военнослужащих. По его словам, речь идет не только о новых солдатах, но и о дополнительных пусковых установках для баллистических ракет.

Однако информация об отправке 30 тысяч военных пока является разведывательной оценкой украинской стороны, Россия и КНДР официально ее не подтвердили.

Подготовка якобы ведется в Воронежской области

В своем вечернем видеообращении 25 июля Зеленский заявил, что Москва планирует принять еще 30 тысяч военнослужащих из Северной Кореи.

По словам президента Украины, необходимая подготовка к их размещению ведется в Воронежской области России с июня. Однако точной информации о том, когда прибудут военные и где они будут задействованы, предоставлено не было.

«Россия хочет принять из Северной Кореи еще 30 тысяч военных. Для их встречи в Воронежской области с июня идет подготовка», — сказал Зеленский.

Представители России и КНДР пока не отреагировали на новое заявление украинского президента. В связи с этим приведенную цифру пока следует воспринимать не как независимо подтвержденный факт, а как разведывательные данные Киева.

Пхеньян может передать новые ракетные установки

Зеленский заявил, что Северная Корея также готовится передать России дополнительные пусковые установки для баллистических ракет.

По его мнению, военное сотрудничество с Москвой позволяет Пхеньяну:

изучить опыт современной войны;

совершенствовать свое оружие;

испытывать ракеты в реальных боевых условиях;

повышать практические навыки войск.

Президент Украины назвал этот процесс угрозой не только для своей страны, но и для азиатских государств, до которых могут долететь северокорейские ракеты.

Военные Северной Кореи и раньше прибывали в Россию

Это не первая возможная отправка военнослужащих Пхеньяна в Россию. По оценкам из открытых источников, ранее примерно 14–15 тысяч северокорейских военных участвовали в операциях в Курской области России или выполняли тыловые задачи.

По мнению аналитиков, даже если новые военные не будут напрямую введены на территорию Украины, они могут выполнять вспомогательные задачи в России. Это позволит перенаправить российских военных на фронтовые наступления. Их точная задача пока неизвестна.

Есть ли угроза нового масштабного удара по Киеву?

Упомянутое в тексте сообщение о том, что Россия готовится нанести мощный удар по Киеву ракетами из КНДР, опирается на Телеграм-каналы и отдельные мониторинговые ресурсы. Это утверждение пока не подтверждено официальными или независимыми источниками.

При этом 24 июля Зеленский заявил, что украинская разведка получила информацию о том, что Россия в ближайшие 48 часов может осуществить новый крупномасштабный ракетный удар. Однако он не подтвердил, что в атаке будут использованы именно северокорейские ракеты.

Поэтому важно не смешивать два этих факта:

Подготовка России к новому крупному удару — это предупреждение, о котором заявила украинская сторона. А то, что удар будет нанесен именно ракетами КНДР — пока неподтвержденное предположение.

Сотрудничество может еще больше расширить масштабы войны

Углубление военных связей между Россией и Северной Кореей свидетельствует о все большей интернационализации войны в Украине. Не исключено, что Москва может получить дополнительные человеческие ресурсы и оружие, а Пхеньян взамен — опыт, экономическую помощь или военные технологии.

Если информация о 30 тысячах военнослужащих подтвердится, это будет означать гораздо более масштабное участие Северной Кореи в конфликте, чем раньше. Пока же главный вопрос остается открытым: будут ли эти войска действительно отправлены на фронт или они выполнят вспомогательные задачи на территории России?