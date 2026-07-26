Шахзода Мухамедова показала дорогие брендовые подарки от подруги, распаковывая их один за другим (видео)

Актриса, дизайнер и ведущая Шахзода Мухамедова поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети процессом распаковки дорогих подарков, присланных ее подругой.

Под видео она оставила следующую подпись:

«Моя подруга больна шопингом. А я получаю удовольствие от создания нового: рисую эскизы, шью сама. Спасибо, подруга, за твою заботу. Верну в твои радостные дни».

В видео Шахзода поочередно распаковывала подарки от подруги и особо отметила, что не слишком интересуется известными брендами. Сначала она показала изящный букет цветов среди подарков и не скрывала, что очень обрадована этому неожиданному знаку внимания.

После этого она продемонстрировала парфюмерию и сумку от всемирно известных брендов, таких как Dior, Chanel, Karl Lagerfeld, а также книгу об истории бренда Dior. По словам ведущей, эти подарки были отправлены ее подругой из Дубая.

Во время распаковки радость и волнение были отчетливо видны на лице Шахзоды. В конце видео она с улыбкой пошутила:

«С такими темпами я, кажется, тоже увлекусь брендами».

Данное видео было тепло встречено подписчиками, в комментариях отметили искренние отношения между подругами и дорогие подарки.