Шахзода Мухамедова показала дорогие брендовые подарки от подруги, распаковывая их один за другим (видео)
Актриса, дизайнер и ведущая Шахзода Мухамедова поделилась с подписчиками на своей странице в социальной сети процессом распаковки дорогих подарков, присланных ее подругой.
Под видео она оставила следующую подпись:
«Моя подруга больна шопингом. А я получаю удовольствие от создания нового: рисую эскизы, шью сама. Спасибо, подруга, за твою заботу. Верну в твои радостные дни».
В видео Шахзода поочередно распаковывала подарки от подруги и особо отметила, что не слишком интересуется известными брендами. Сначала она показала изящный букет цветов среди подарков и не скрывала, что очень обрадована этому неожиданному знаку внимания.
После этого она продемонстрировала парфюмерию и сумку от всемирно известных брендов, таких как Dior, Chanel, Karl Lagerfeld, а также книгу об истории бренда Dior. По словам ведущей, эти подарки были отправлены ее подругой из Дубая.
Во время распаковки радость и волнение были отчетливо видны на лице Шахзоды. В конце видео она с улыбкой пошутила:
«С такими темпами я, кажется, тоже увлекусь брендами».
Данное видео было тепло встречено подписчиками, в комментариях отметили искренние отношения между подругами и дорогие подарки.
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