Почему Трамп отложил крупный удар по Ирану, которого все ждали?

Президент США Дональд Трамп пока отложил планы по резкому расширению военной операции против Ирана. Сообщается, что на решение Вашингтона, помимо дипломатических расчетов, повлияла еще одна серьезная угроза — стремительно истощающиеся запасы ракет противовоздушной обороны на Ближнем Востоке.

В пятницу американским военным поступило указание не наносить новые удары. Однако это не означает окончания войны — возможно, Вашингтон пересчитывает цену следующего шага.

Неожиданная пауза после 13 дней атак

По данным источников Аксиос, Трамп приказал воздержаться от новых ударов по территории Ирана в пятницу. Таким образом, продолжавшиеся почти две недели ежедневные военные операции США были временно приостановлены.

Днем ранее Трамп заявлял, что близок к тому, чтобы нанести по Ирану «колоссальный удар», еще более масштабный, чем предыдущие операции, однако подчеркивал, что окончательное решение еще не принято.

Нынешняя пауза — не официальное перемирие. Возможность нанесения ударов по-прежнему остается на столе у президента.

Это решение совпало по времени с визитом оманской делегации в Тегеран для проведения переговоров. Это указывает на то, что Вашингтон, возможно, решил дать дипломатии еще один шанс перед лицом полномасштабной эскалации.

Главная угроза — запасы ракет «Пэтриот»

По информации источников Те Нью-Йорк Тимес, советники Трампа предупредили, что полномасштабная война может до опасного уровня сократить запасы противоракет Пентагона системы «Пэтриот» и других боеприпасов для ПВО на Ближнем Востоке.

Эти ракеты необходимы для защиты американских баз, военнослужащих и союзников в регионе от баллистических ракет и беспилотников Ирана.

Каждая новая атака требует не только ударов по целям, но и применения множества дорогостоящих ракет-перехватчиков в ответ на действия Ирана. Быстрое расходование запасов может отразиться на военной готовности США в других регионах, в том числе на их возможностях в Индо-Тихоокеанской зоне.

Дэн Кейн лично предупредил Трампа

Сообщается, что председатель Комитета начальников штабов ВС США генерала Дэн Кейн заявил о военной осуществимости масштабной операции. Тем не менее, он также подчеркнул, что подобное решение может снизить запасы ракет-перехватчиков в распоряжении Центрального командования до опасной отметки.

Вице-президент Джей Ди Вэнс также поднял вопросы о расширении войны и связанных с этим рисках для запасов боеприпасов на пятничном совещании в Белом доме.

Ранее генерал Кейн уже предупреждал, что затяжная война с Ираном может привести к следующим проблемам:

возрастание рисков для американских военных;

сокращение запасов критически важных ракет;

ограничение поддержки со стороны региональных союзников;

снижение способности одновременно готовиться к нескольким конфликтам.

Не только ракеты: существуют и более крупные угрозы

Отмечается, что помимо военных запасов, чиновники администрации обеспокоены риском распространения конфликта на весь Ближний Восток.

Полномасштабная эскалация может:

оттолкнуть от Вашингтона страны Персидского залива, которые могут оказаться под ударом Ирана;

еще больше усугубить ситуацию в Ормузском проливе;

резко поднять цены на нефть и газ;

усилить глобальную экономическую нестабильность;

спровоцировать новый гуманитарный и миграционный кризис.

Одной из главных целей США остается восстановление безопасного судоходства в Ормузском проливе. Затяжной конфликт в этом регионе, через который проходит значительная часть мировой торговли нефтью, может отразиться на рынках по всему миру.

Вернут ли новые удары Иран за стол переговоров?

Некоторые чиновники в администрации Трампа сомневаются, что крупные удары заставят Тегеран вернуться за стол переговоров. По их мнению, внешняя угроза, напротив, способна сплотить иранское общество и властную систему перед лицом общего врага.

Посредники в регионе — Катар, Оман, Египет и Пакистан — пытаются смягчить военное противостояние и возобновить переговоры. Однако на данный момент стороны еще не пришли к компромиссу по условиям долгосрочного соглашения.

Остановил ли Трамп войну?

Пока нет. Решение в пятницу не означает завершения кампании против Ирана. Белый дом заявляет, что все военные варианты сохраняются и удары могут возобновиться в зависимости от дальнейших шагов Тегерана.

Но эта пауза продемонстрировала важную истину: даже величайшая военная держава не может вести бесконечную войну без учета запасов ракет, позиции союзников и экономических последствий.

Теперь главный вопрос заключается в том, воспользуется ли Трамп этой возможностью для переговоров или же после пересчета запасов «Пэтриотов» он начнет еще более масштабную операцию против Ирана?