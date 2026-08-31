Xiaomi выпустила новый холодильник объемом 600 литров с системой приготовления льда

Согласно данным Иксбт.ком, компания Xiaomi, один из ведущих брендов в мире технологий, пополнила свой ассортимент крупной бытовой техники еще одним передовым продуктом. Новый холодильник под названием Mijia Рефригератор Pro 600Л Кросс-Шапед Аутоматик Ice Макер, выпущенный на китайский рынок, привлекает внимание потребителей своим огромным объемом и автоматизированной системой приготовления льда. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Общая вместимость нового устройства составляет 600 литров, что делает его отличным решением для больших семей. Бытовая техника, выполненная в современном дизайне темно-синего цвета, имеет размеры 852 × 675 × 1912 миллиметров и вес 93 килограмма. Стартовая цена на китайском рынке установлена на уровне 4469 юаней.

Внутренние отсеки и система циркуляции воздуха

Общий объем холодильника разделен на две основные части: 375 литров отведено под холодильное отделение, а остальные 225 литров — под морозильную камеру. Также в основном отделении предусмотрен специальный отсек объемом 36 литров с возможностью индивидуальной регулировки температуры. Здесь можно хранить детское питание, сухие продукты или деликатные продукты, требующие температуры около 0 градусов.

Инженеры уделили особое внимание системе циркуляции воздуха. Морозильная камера и основное отделение оснащены независимыми испарителями и вентиляторами. В результате воздушные потоки между двумя зонами не смешиваются, что предотвращает перенос запахов между продуктами.

Современный льдогенератор и технологии очистки воздуха

Одной из ключевых особенностей модели является встроенный автоматический льдогенератор. Система способна хранить до 130 кубиков льда одновременно. Устройство самостоятельно контролирует уровень воды и заполнение контейнера, своевременно уведомляя пользователя о необходимости добавить воду или освободить емкость для льда.

Процессом приготовления льда можно управлять как непосредственно с самого холодильника, так и через смартфон с помощью приложения Mi Home. Также через приложение можно активировать трехминутный режим автоматической очистки, предназначенный для промывки внутренних каналов системы льдогенерации.

Показатели гигиены устройства также находятся на высоком уровне. Установленная в основном отделении система ионной очистки воздуха способна уничтожать до 99,9999% бактерий кишечной палочки и золотистого стафилококка. При этом удаляется до 99,9% триметиламина, вызывающего неприятные запахи, а морозильная камера, работающая при температуре до −30 градусов, обеспечивает быстрое и глубокое замораживание продуктов.