Как узнать, кто звонил, когда телефон был отключен? Важные УССД-коды
В повседневной жизни нередко случаются ситуации, когда наш телефон разряжается и выключается, либо мы остаемся без связи в зонах с плохим покрытием сети (метро, подвалы, горные районы). Чтобы не пропустить важные звонки и связь с нужными людьми в таких ситуациях, мобильные операторы Узбекистана предоставляют специальные услуги оповещения.
Для получения СМС-уведомления о том, кто вас искал после восстановления сети, вы можете активировать необходимую услугу, набрав следующие специальные УССД-коды.
Список специальных УССД-кодов для мобильных операторов Узбекистана
У каждой компании мобильной связи имеются свои команды для активации:
Узтелеком (Uzmobile): Для получения информации о звонках в период нахождения вне сети наберите на клавиатуре телефона код
*111*1*4*1#;
Mobiuz: Воспользуйтесь командой
*111*0131#для подключения услуги приема истории звонков и пропущенных вызовов через СМС;
Ucell: Достаточно набрать код
*321#, чтобы получать уведомления обо всех входящих вызовах в то время, когда номер находился вне сети;
Beeline: Отправьте УССД-команду
*110*061#, чтобы узнать, кто звонил во время отключения телефона, и настроить услугу.
Преимущества и порядок работы услуги
Предварительная активация этих настроек на телефоне дает следующие возможности:
Автоматический СМС-отчет: Как только ваш телефон включается или вновь появляется сеть, в виде СМС приходит информация о том, с какого номера, сколько раз и в какое именно время был совершен звонок;
Не упускайте важные ситуации: Вы всегда будете в курсе срочных сообщений и обращений по работе или от близких людей.
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