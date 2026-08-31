Как узнать, кто звонил, когда телефон был отключен? Важные УССД-коды

В повседневной жизни нередко случаются ситуации, когда наш телефон разряжается и выключается, либо мы остаемся без связи в зонах с плохим покрытием сети (метро, подвалы, горные районы). Чтобы не пропустить важные звонки и связь с нужными людьми в таких ситуациях, мобильные операторы Узбекистана предоставляют специальные услуги оповещения.

Для получения СМС-уведомления о том, кто вас искал после восстановления сети, вы можете активировать необходимую услугу, набрав следующие специальные УССД-коды.

Список специальных УССД-кодов для мобильных операторов Узбекистана

У каждой компании мобильной связи имеются свои команды для активации:

Узтелеком (Uzmobile): Для получения информации о звонках в период нахождения вне сети наберите на клавиатуре телефона код *111*1*4*1# ;

Mobiuz: Воспользуйтесь командой *111*0131# для подключения услуги приема истории звонков и пропущенных вызовов через СМС;

Ucell: Достаточно набрать код *321# , чтобы получать уведомления обо всех входящих вызовах в то время, когда номер находился вне сети;

Beeline: Отправьте УССД-команду *110*061# , чтобы узнать, кто звонил во время отключения телефона, и настроить услугу.

Преимущества и порядок работы услуги

Предварительная активация этих настроек на телефоне дает следующие возможности: