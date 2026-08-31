У 22-летней девушек с «заложенными» ушами обнаружили неожиданный рак

·40·Мир
У 22-летней девушек с «заложенными» ушами обнаружили неожиданный рак

22-летняя Аида Бьоркинс из Калифорнии заметила, что после полета в Чикаго у нее не «откладывает» уши. За этой казалось бы простой проблемой последовала череда обследований, длившаяся месяцы, в результате которой у нее обнаружили редкую форму рака.

Вернувшись домой, ее состояние быстро ухудшилось: появились кровохарканье, снижение слуха, постоянный шум в ушах, усталость и потеря веса.

Аида, воспитывающая двух детей 1 и 3 лет, обратилась к нескольким врачам, но ей сказали, что это состояние может быть связано с перепадом высоты.

Наконец, врачи обнаружили образование, вызывающее кровотечение и перекрывшее евстахиеву трубу, и направили Аиду к ЛОР-специалисту. По ее словам, все звуки казались приглушенными, а шум в ушах не прекращался.

Осмотрев образование, ЛОР предположил, что оно может быть злокачественным. Обследования показали сильное воспаление аденоидов у Аиды и необходимость их удаления.

В ожидании результатов биопсии у нее начала опухать левая сторона горла, из-за чего была проведена вторая биопсия. Хотя врач не мог точно подтвердить рак, он отметил, что результаты вызывают большие подозрения.

Компьютерная томография показала, что опухоль распространилась на несколько зон, включая шейные лимфатические узлы у основания черепа.

В феврале Аиде поставили диагноз — носоглоточная карцинома, редкий вид рака головы и шеи, который зарождается в носоглотке позади носа.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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