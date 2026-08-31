Умные часы Huawei Watch Д3 представлены до официальной презентации

Китайский технологический гигант Huawei впервые представил широкой публике свое новое поколение умных часов — Huawei Watch Д3 на конгрессе Европейского общества кардиологов (ЭСК 2026). Эта демонстрация, проведенная до официальной глобальной презентации, раскрыла основные медицинские возможности устройства и привлекла внимание кардиологов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Как пишет издание иксбт.ком, главной инновацией нового гаджета стала усовершенствованная система измерения артериального давления. Специалистам Huawei удалось значительно повысить точность измерений в этой модели даже при высокой частоте сердечных сокращений.

Новый этап мониторинга здоровья

Согласно представленным данным, Watch D3 позволяет пользователям контролировать артериальное давление до и после физических упражнений. Умные часы проводят глубокий анализ реакции сердечно-сосудистой системы на физическую активность и на основе полученных показателей могут рекомендовать оптимальную интенсивность тренировок.

Также устройство чутко реагирует на резкие изменения условий окружающей среды. Например, при подъеме в высокогорные районы или при резком падении температуры система автоматически отправляет пользователю напоминание о необходимости проверить артериальное давление.

Европейские стандарты и медицинская сертификация

Устройство оснащено системой амбулаторного мониторинга артериального давления третьего поколения. Huawei Watch Д3 получили официальный сертификат в соответствии со строгими медицинскими регламентами Европы — МДР (КЭ МДР). Это дает право использовать часы не только для разовых измерений, но и для непрерывного амбулаторного мониторинга, а также для контроля до и после физических нагрузок.

Возможности устройства не ограничиваются только измерением артериального давления. В новом поколении устройств был значительно улучшен режим Хеалт Гланке. Эта функция проводит комплексный анализ показателей организма, расширяя возможности мониторинга качества сна и эмоционального состояния пользователя в ночное время.

На данный момент компания еще не полностью раскрыла все технические характеристики Huawei Watch Д3. Полноценная глобальная презентация устройства запланирована на 2 сентября текущего года, именно в этот день ожидается объявление цены и даты начала продаж нового гаджета.