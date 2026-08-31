Умные часы Huawei Watch Д3 представлены до официальной презентации

·10·Технологии
Умные часы Huawei Watch Д3 представлены до официальной презентации

Китайский технологический гигант Huawei впервые представил широкой публике свое новое поколение умных часов — Huawei Watch Д3 на конгрессе Европейского общества кардиологов (ЭСК 2026). Эта демонстрация, проведенная до официальной глобальной презентации, раскрыла основные медицинские возможности устройства и привлекла внимание кардиологов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает портал.

Как пишет издание иксбт.ком, главной инновацией нового гаджета стала усовершенствованная система измерения артериального давления. Специалистам Huawei удалось значительно повысить точность измерений в этой модели даже при высокой частоте сердечных сокращений.

Новый этап мониторинга здоровья

Согласно представленным данным, Watch D3 позволяет пользователям контролировать артериальное давление до и после физических упражнений. Умные часы проводят глубокий анализ реакции сердечно-сосудистой системы на физическую активность и на основе полученных показателей могут рекомендовать оптимальную интенсивность тренировок.

Также устройство чутко реагирует на резкие изменения условий окружающей среды. Например, при подъеме в высокогорные районы или при резком падении температуры система автоматически отправляет пользователю напоминание о необходимости проверить артериальное давление.

Европейские стандарты и медицинская сертификация

Устройство оснащено системой амбулаторного мониторинга артериального давления третьего поколения. Huawei Watch Д3 получили официальный сертификат в соответствии со строгими медицинскими регламентами Европы — МДР (КЭ МДР). Это дает право использовать часы не только для разовых измерений, но и для непрерывного амбулаторного мониторинга, а также для контроля до и после физических нагрузок.

Возможности устройства не ограничиваются только измерением артериального давления. В новом поколении устройств был значительно улучшен режим Хеалт Гланке. Эта функция проводит комплексный анализ показателей организма, расширяя возможности мониторинга качества сна и эмоционального состояния пользователя в ночное время.

На данный момент компания еще не полностью раскрыла все технические характеристики Huawei Watch Д3. Полноценная глобальная презентация устройства запланирована на 2 сентября текущего года, именно в этот день ожидается объявление цены и даты начала продаж нового гаджета.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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