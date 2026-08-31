ВВС США профинансировали разработку чипа, получающего энергию из квантового вакуума

Подразделение СпакеВЭРКс, поддерживающее малые предприятия при Космических силах США, выделило финансирование стартапу Касимир на новый проект. Согласно данным иксбт.ком, в рамках контракта Фасе И будет проверена техническая осуществимость микрочипов под названием МикроСпарк, которые, как утверждается, способны генерировать непрерывный электрический ток за счет энергии квантового вакуума. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На текущем этапе компания должна проверить, насколько конструкция автономного твердотельного генератора соответствует требованиям ВВС США. Эти системы предназначены для использования в отдаленных и труднодоступных районах. Хотя Касимир не раскрыла объем финансирования и точные сроки, контракты СТТР Фасе И обычно составляют от 75 до 180 тысяч долларов и рассчитаны на срок от 3 до 12 месяцев.

Квантовая физика и технология Касимир

Принцип работы МикроСпарк основан на экспериментально подтвержденном квантовом явлении — эффекте Казимира. В 1948 году Хендрик Казимир предсказал возникновение силы притяжения между двумя проводящими поверхностями, разделенными нанометровым расстоянием. При этом электромагнитные колебания с длиной волны, превышающей расстояние между поверхностями, не могут существовать, в результате чего энергия вакуума внутри оказывается ниже, чем снаружи.

В 1997 году Стивен Ламоро впервые смог измерить силу Казимира. Однако обычная конструкция дает лишь кратковременный импульс энергии, так как пластины сближаются. Касимир пытается превратить этот эффект в источник непрерывной энергии, устанавливая пластины на кремниевую основу и добавляя между ними наностолбики с электрической связью.

Научные дискуссии и планы на будущее

Согласно описанию компании, внешняя сторона такой структуры подвергается колебаниям квантового вакуума, тогда как колебания во внутренней нанополости слабее. В некоторых случаях электрон переходит с внешней пластины на центральный столбик, и из-за низкой вероятности обратного перехода возникает направленный поток электронов. Миллионы таких нанополостей объединяются в одном чипе, замыкая электрическую цепь.

Касимир утверждает, что первые версии МикроСпарк по мощности сопоставимы с небольшим керамическим аккумулятором или маленькой солнечной панелью. Ожидается, что многослойная архитектура и 3Д-размещение кристаллов позволят увеличить мощность до 100 раз. Тем не менее, способность устройства напрямую получать полезную электрическую энергию из квантового вакуума остается спорной, так как она еще не была независимо продемонстрирована, и некоторые ученые называют это разновидностью «вечного двигателя».

Один из основателей Касимир, бывший сотрудник NASA Эаглеворкс Гарольд Г. Уайт, подчеркивает, что сам эффект Казимира является частью установленной квантовой механики, а спорным вопросом является лишь метод его практического применения в МикроСпарк. Компания заявляет, что текущий контракт позволит проверить технологию на основе реальных требований ВВС США, и планирует вывести МикроСпарк на коммерческий рынок в 2028 году.