ВВС США профинансировали разработку чипа, получающего энергию из квантового вакуума

·16·Технологии
ВВС США профинансировали разработку чипа, получающего энергию из квантового вакуума

Подразделение СпакеВЭРКс, поддерживающее малые предприятия при Космических силах США, выделило финансирование стартапу Касимир на новый проект. Согласно данным иксбт.ком, в рамках контракта Фасе И будет проверена техническая осуществимость микрочипов под названием МикроСпарк, которые, как утверждается, способны генерировать непрерывный электрический ток за счет энергии квантового вакуума. Об этом сообщает Иксбт.ком.

На текущем этапе компания должна проверить, насколько конструкция автономного твердотельного генератора соответствует требованиям ВВС США. Эти системы предназначены для использования в отдаленных и труднодоступных районах. Хотя Касимир не раскрыла объем финансирования и точные сроки, контракты СТТР Фасе И обычно составляют от 75 до 180 тысяч долларов и рассчитаны на срок от 3 до 12 месяцев.

Квантовая физика и технология Касимир

Принцип работы МикроСпарк основан на экспериментально подтвержденном квантовом явлении — эффекте Казимира. В 1948 году Хендрик Казимир предсказал возникновение силы притяжения между двумя проводящими поверхностями, разделенными нанометровым расстоянием. При этом электромагнитные колебания с длиной волны, превышающей расстояние между поверхностями, не могут существовать, в результате чего энергия вакуума внутри оказывается ниже, чем снаружи.

В 1997 году Стивен Ламоро впервые смог измерить силу Казимира. Однако обычная конструкция дает лишь кратковременный импульс энергии, так как пластины сближаются. Касимир пытается превратить этот эффект в источник непрерывной энергии, устанавливая пластины на кремниевую основу и добавляя между ними наностолбики с электрической связью.

Научные дискуссии и планы на будущее

Согласно описанию компании, внешняя сторона такой структуры подвергается колебаниям квантового вакуума, тогда как колебания во внутренней нанополости слабее. В некоторых случаях электрон переходит с внешней пластины на центральный столбик, и из-за низкой вероятности обратного перехода возникает направленный поток электронов. Миллионы таких нанополостей объединяются в одном чипе, замыкая электрическую цепь.

Касимир утверждает, что первые версии МикроСпарк по мощности сопоставимы с небольшим керамическим аккумулятором или маленькой солнечной панелью. Ожидается, что многослойная архитектура и 3Д-размещение кристаллов позволят увеличить мощность до 100 раз. Тем не менее, способность устройства напрямую получать полезную электрическую энергию из квантового вакуума остается спорной, так как она еще не была независимо продемонстрирована, и некоторые ученые называют это разновидностью «вечного двигателя».

Один из основателей Касимир, бывший сотрудник NASA Эаглеворкс Гарольд Г. Уайт, подчеркивает, что сам эффект Казимира является частью установленной квантовой механики, а спорным вопросом является лишь метод его практического применения в МикроСпарк. Компания заявляет, что текущий контракт позволит проверить технологию на основе реальных требований ВВС США, и планирует вывести МикроСпарк на коммерческий рынок в 2028 году.

Квантовый вакуумCasimirMicroSparcВВС СШАТехнологии
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Xiaomi выпустила новый холодильник объемом 600 литров с системой приготовления льдаXiaomi выпустила новый холодильник объемом 600 литров с системой приготовления льдаСегодня, 17:26Xiaomi представила новое устройство Mijia для быстрого приготовления льдаXiaomi представила новое устройство Mijia для быстрого приготовления льдаСегодня, 16:50Как узнать, кто звонил, когда телефон был отключен? Важные УССД-кодыКак узнать, кто звонил, когда телефон был отключен? Важные УССД-кодыСегодня, 16:33Умные часы Huawei Watch Д3 представлены до официальной презентацииУмные часы Huawei Watch Д3 представлены до официальной презентацииСегодня, 16:22Проблема с красным оттенком экрана Galaxy S26 Ultra не была полностью устраненаПроблема с красным оттенком экрана Galaxy S26 Ultra не была полностью устраненаСегодня, 15:50Представлен смартфон ХМД Аша 305 ProПредставлен смартфон ХМД Аша 305 ProСегодня, 15:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
На смартфоне iPhone 17 Pro Max запустили игру GTA 5
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8