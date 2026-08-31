Xiaomi представила новое устройство Mijia для быстрого приготовления льда

Компания Xiaomi пополнила свою линейку бытовой техники еще одним интересным продуктом. Согласно данным иксбт.ком, новый компактный ледогенератор Mijia, вызвавший большой интерес у покупателей, официально поступил в продажу на рынке Китая 31 августа. На начальном этапе устройство предлагается покупателям по стартовой цене 399 юаней. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Ключевой особенностью этого компактного и современного устройства является наличие двух режимов, позволяющих готовить лед за считанные минуты. В первом режиме создаются небольшие порции быстрого льда. Согласно характеристикам, первая порция из восьми кубиков льда будет полностью готова всего за 6–8 минут.

Два режима и лед высокого качества

Второй режим устройства предназначен для получения более крупных и прозрачных кубиков льда. В этом процессе используется технология равномерного замораживания. Это, в свою очередь, значительно снижает количество пузырьков воздуха и различных примесей в составе льда, обеспечивая его прозрачность.

Специалисты отмечают, что крупные кубики тают медленнее, а полный цикл приготовления составляет около семи минут. Xiaomi рекомендует такой тип льда особенно для прохладительных напитков, так как он помогает сохранить вкус кофе, виски, пива и газированных напитков, не разбавляя их излишней водой.

Удобство и технические показатели

Ледогенератор отличается компактным корпусом. Его вес составляет около 6,1 кг, что позволяет без труда разместить его на кухне, в небольшом баре или даже в офисных условиях в качестве дополнительного удобства.

Специальное прозрачное окно на корпусе устройства позволяет пользователю постоянно контролировать количество готового льда. Также современные светодиодные (ЛЭД) индикаторы предоставляют подробную информацию о выбранном режиме работы, показателях таймера, уровне воды и других состояниях устройства.

Объем внутреннего контейнера вмещает от 64 до 80 кубиков льда. Общая производительность устройства способна достигать 13 кг льда за сутки, то есть за 24 часа. Кроме того, благодаря наличию таймеров на 3, 5 и 8 часов пользователи имеют возможность автоматически готовить необходимое количество льда к заданному времени.