Удивительная наследственность в бразильской семье: у некоторых членов по 24 пальца

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Удивительная наследственность в бразильской семье: у некоторых членов по 24 пальца

Бразильская семья Да Силва привлекла внимание всего мира своей необычной наследственной особенностью. Некоторые члены семьи рождаются с шестью пальцами на каждой руке и ноге.

Это означает, что у них в общей сложности 24 пальца — 12 на руках и еще 12 на ногах.

Согласно данным, у ряда членов этой большой семьи, проживающей в Бразилии, эта редкая особенность передается из поколения в поколение. В некоторых источниках отмечается, что из более чем 20 членов семьи у 14 имеются дополнительные пальцы на руках и ногах.

В медицине это состояние называется полидактилией. В результате этой наследственной особенности человек может родиться с бо́льшим количеством пальцев на руках или ногах, чем обычно.

Самое интересное, что члены семьи Да Силва не считают эту особенность недостатком. Напротив, они с гордостью принимают свое отличие от других и продолжают вести обычный образ жизни.

Одним из самых интересных вопросов в преддверии рождения ребенка для членов семьи является вовсе не то, мальчик это будет или девочка, а то, родится ли он с пятью или шестью пальцами.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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