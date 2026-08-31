Персидский залив в огне: Иранские военные совершили атаку дронами на территорию ОАЭ

·6·Мир
Персидский залив в огне: Иранские военные совершили атаку дронами на территорию ОАЭ

Военно-политические противоречия в Ближневосточном регионе перешли на еще более опасный этап. Армия Исламской Республики Иран официально объявила о нанесении массированного удара десятками ударных беспилотников по имеющей стратегическое значение военно-воздушной базе «Аль-Минхад», расположенной на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Данный масштабный удар может серьезно подорвать баланс безопасности в Персидском заливе и его окрестностях.

Цель атаки: Вертолеты и военный контингент США

В официальном заявлении пресс-службы военного ведомства Ирана детали атаки раскрыты следующим образом:

  • Основные цели: Атака ударных беспилотных аппаратов была направлена непосредственно на парк вертолетов Вооруженных сил США и места дислокации американских военнослужащих на базе «Аль-Минхад»;

  • Десятки ударных дронов: В ходе нападения одновременно использовалось множество дронов-камикадзе и ударных беспилотников с целью нанесения ущерба инфраструктуре базы.

Стратегическое значение и международная роль базы «Аль-Минхад»

Этот крупный военный объект на территории ОАЭ считается важнейшим логистическим центром для западной коалиции:

  • Узел международной коалиции: База «Аль-Минхад» широко используется не только США, но и Вооруженными силами Великобритании и Австралии в качестве главного координационного центра логистических, снабженческих и транспортных операций по всему Ближнему Востоку;

  • Эскалация региональной угрозы: Данный прямой удар со стороны Ирана подвергает воздушную безопасность ОАЭ и государств Персидского залива новым рискам и угрозам.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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