Персидский залив в огне: Иранские военные совершили атаку дронами на территорию ОАЭ

Военно-политические противоречия в Ближневосточном регионе перешли на еще более опасный этап. Армия Исламской Республики Иран официально объявила о нанесении массированного удара десятками ударных беспилотников по имеющей стратегическое значение военно-воздушной базе «Аль-Минхад», расположенной на территории Объединенных Арабских Эмиратов.

Данный масштабный удар может серьезно подорвать баланс безопасности в Персидском заливе и его окрестностях.

Цель атаки: Вертолеты и военный контингент США

В официальном заявлении пресс-службы военного ведомства Ирана детали атаки раскрыты следующим образом:

Основные цели: Атака ударных беспилотных аппаратов была направлена непосредственно на парк вертолетов Вооруженных сил США и места дислокации американских военнослужащих на базе «Аль-Минхад»;

Десятки ударных дронов: В ходе нападения одновременно использовалось множество дронов-камикадзе и ударных беспилотников с целью нанесения ущерба инфраструктуре базы.

Стратегическое значение и международная роль базы «Аль-Минхад»

Этот крупный военный объект на территории ОАЭ считается важнейшим логистическим центром для западной коалиции: