Рашид Холиков женит третьего сына

В семье известного певца Рашида Холикова сегодня радостный и незабываемый день. Началась подготовка к свадебному торжеству Темура, третьего сына артиста.

31 августа в кругу семьи состоялась церемония помолвки молодых. На радостном мероприятии собрались близкие и родственники, которые выразили жениху и невесте свои наилучшие пожелания.

Для Рашида Холикова этот день имеет особое значение. Третий сын артиста также начинает новый этап в своей жизни.

В связи со свадьбой мы желаем молодым крепкой семьи, счастливой жизни, взаимной любви и больших успехов в будущем.

Пусть Темура и его будущую супругу на новом жизненном пути сопровождают удача и семейное спокойствие!