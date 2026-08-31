Рашид Холиков женит третьего сына

·27·Культура
Рашид Холиков женит третьего сына

В семье известного певца Рашида Холикова сегодня радостный и незабываемый день. Началась подготовка к свадебному торжеству Темура, третьего сына артиста.

31 августа в кругу семьи состоялась церемония помолвки молодых. На радостном мероприятии собрались близкие и родственники, которые выразили жениху и невесте свои наилучшие пожелания.

Для Рашида Холикова этот день имеет особое значение. Третий сын артиста также начинает новый этап в своей жизни.

В связи со свадьбой мы желаем молодым крепкой семьи, счастливой жизни, взаимной любви и больших успехов в будущем.

Пусть Темура и его будущую супругу на новом жизненном пути сопровождают удача и семейное спокойствие!

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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