5 опасных продуктов, выводящих из строя желчный пузырь: срочно ограничьте эти блюда!

·53·Здоровье
5 опасных продуктов, выводящих из строя желчный пузырь: срочно ограничьте эти блюда!

Некоторые любимые блюда, входящие в наш ежедневный рацион, со временем могут представлять серьезную угрозу для здоровья внутренних органов, в частности желчного пузыря и поджелудочной железы. По словам медицинских специалистов, неправильное питание является одной из главных причин сгущения желчи, ее деформации (перегиба) и образования опасных камней в желчном пузыре.

Если вы хотите сберечь свое здоровье, рекомендуется проявлять предельную осторожность при употреблении следующих 5 категорий продуктов или вовсе отказаться от них.

Список из 5 продуктов, наносящих удар по работе желчного пузыря

  • 1. Колбасы и чрезмерно жирное мясо: мясопродукты глубокой переработки с высоким содержанием трансжиров и тяжелой соли чрезмерно нагружают желчевыделительную систему и создают сильную токсическую нагрузку на весь организм;

  • 2. Сладости и кондитерские изделия: сладости, богатые избыточными простыми углеводами и «плохим» холестерином, не только провоцируют камнеобразование в желчном пузыре, но и ведут к хроническому воспалению поджелудочной железы;

  • 3. Жареная жирная пища: еда, приготовленная на раскаленном масле, вызывает сильный спазм желчных путей. В результате наблюдаются перегиб желчного пузыря и формирование плотных каменных образований;

  • 4. Майонез и жирные соусы: так любимые многими майонез и тяжелые соусы замедляют процесс пищеварения и раздражают слизистую оболочку желчного пузыря;

  • 5. Фастфуд (бургеры, картофель-фри и чипсы): такая еда, обжаренная во фритюре и насыщенная химическими усилителями вкуса, полностью нарушает естественный баланс печени и желчной системы.

Боль под правым ребром и горечь во рту: опасные симптомы

Если после приема пищи у вас появляются следующие признаки, их ни в коем случае нельзя оставлять без внимания:

  • Ощущение горького вкуса во рту: при нарушении пищеварения и забросе желчи в желудок и пищевод на языке появляется постоянная горечь;

  • Тяжесть и покалывание под правым ребром: это первый вестник того, что желчный пузырь воспален или движение жидкости заблокировано камнями;

  • Срочно обратитесь к врачу: в такой ситуации нельзя заниматься самолечением, необходимо немедленно обратиться к врачу-гастроэнтерологу и пройти ультразвуковое исследование (УЗИ).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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