В Индии переполнилось водохранилище, объявлено чрезвычайное положение

В индийском штате Махараштра ситуация приняла серьезный оборот. В связи с тем, что уровень воды в водохранилище Бхатгар достиг 99 процентов, в регионе были усилены меры безопасности.

Согласно информации, сильные наводнения, наблюдавшиеся на территории Непала, а также продолжительные и интенсивные муссонные дожди привели к резкому повышению уровня воды в водохранилище.

После того как уровень воды достиг одного из максимальных показателей, в целях предотвращения возможной опасности из водохранилища начали сбрасывать излишки воды. Вода направляется в сторону реки Нира.

Местные официальные лица принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В настоящее время в регионе объявлено чрезвычайное положение.

Специалисты выражают обеспокоенность тем, что если муссонные дожди продолжатся, ситуация с уровнем воды может еще больше осложниться.

Хотя ситуация в регионе пока находится под контролем, населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности.