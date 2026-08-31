В Индии переполнилось водохранилище, объявлено чрезвычайное положение

·55·Мир
В Индии переполнилось водохранилище, объявлено чрезвычайное положение

В индийском штате Махараштра ситуация приняла серьезный оборот. В связи с тем, что уровень воды в водохранилище Бхатгар достиг 99 процентов, в регионе были усилены меры безопасности.

Согласно информации, сильные наводнения, наблюдавшиеся на территории Непала, а также продолжительные и интенсивные муссонные дожди привели к резкому повышению уровня воды в водохранилище.

После того как уровень воды достиг одного из максимальных показателей, в целях предотвращения возможной опасности из водохранилища начали сбрасывать излишки воды. Вода направляется в сторону реки Нира.

Местные официальные лица принимают необходимые меры для обеспечения безопасности населения. В настоящее время в регионе объявлено чрезвычайное положение.

Специалисты выражают обеспокоенность тем, что если муссонные дожди продолжатся, ситуация с уровнем воды может еще больше осложниться.

Хотя ситуация в регионе пока находится под контролем, населению рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Персидский залив в огне: Иранские военные совершили атаку дронами на территорию ОАЭПерсидский залив в огне: Иранские военные совершили атаку дронами на территорию ОАЭСегодня, 16:51В Вене среди бела дня украсили колье принцессы с 673 бриллиантамиВ Вене среди бела дня украсили колье принцессы с 673 бриллиантамиСегодня, 15:38360-тонную башню замка вручную сдвинули 1800 человек360-тонную башню замка вручную сдвинули 1800 человекСегодня, 15:24В Калифорнии медведицу с тремя медвежатами нашли в резервуаре с водойВ Калифорнии медведицу с тремя медвежатами нашли в резервуаре с водойСегодня, 14:45Во Франции влюбленные проверили перед свадьбой, не являются ли они братом и сестройВо Франции влюбленные проверили перед свадьбой, не являются ли они братом и сестройСегодня, 14:21«Берлин в растерянности»: партия, выступающая против санкций против России, приближается к власти«Берлин в растерянности»: партия, выступающая против санкций против России, приближается к властиСегодня, 14:12
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности