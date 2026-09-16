Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?

·14·Для жизни
Chaqaloq nega kechasi yig‘laydi? Tungi emizish homiladorlikdan saqlaydimi?

Ночной плач младенца беспокоит многих родителей, однако его причиной далеко не всегда становится болезнь или какой-либо дискомфорт. Новорожденные дети еще не до конца адаптировались к суточному режиму дня и ночи, поэтому они могут часто просыпаться по ночам. Голод, мокрый подгузник, жара или холод, усталость, потребность в маминых руках и избыточное возбуждение — это самые частые причины детского плача.

Естественным делом считается, особенно в первые месяцы жизни, когда малыш хочет приложиться к груди несколько раз за ночь. Поэтому ночной плач чаще всего может свидетельствовать о том, что ребенок проголодался или нуждается в кормлении. Однако этот вопрос вызывает среди матерей еще одно сомнение: защищает ли частое ночное кормление от беременности?

Во время грудного вскармливания в организме вырабатывается гормон пролактин, который может временно подавлять возобновление овуляции в яичниках. Вероятность задержки возвращения менструального цикла высока, особенно если младенчник регулярно питается грудным молоком день и ночь. На этом основан временный метод контрацепции, существующий в медицине под названием метода лактационной аменореи, или МЛА.

Но мнение «если я много кормлю ребенка, то не забеременею» нельзя считать правильным в любой ситуации. Для эффективности МЛА должны одновременно соблюдаться три важных условия: менструация еще не вернулась, младенец младше шести месяцев и он находится на исключительно или почти исключительно грудном вскармливании. При этом важно, чтобы кормление продолжалось регулярно как днем, так и ночью. При соблюдении всех этих условий риск беременности очень мал и, по данным CDC, может составлять менее 2 процентов.

Однако если младенцу исполнилось больше шести месяцев, вернулась менструация или значительно увеличились промежутки между кормлениями, нельзя полагаться на МЛА как на единственное средство защиты от беременности.

Один из важнейших аспектов заключается в том, что овуляция может произойти еще до наступления первых месячных. Поэтому вывод «у меня еще не начались месячные, значит, я не забеременею» может оказаться ошибочным. Ночное кормление способно помочь отсрочить овуляцию, но само по себе оно не дает абсолютной защиты от беременности.

Если женщина пока не планирует беременность, в период грудного вскармливания ей лучше выбрать подходящий метод контрацепции совместно с врачом. Таким образом, ночной плач ребенка может быть связан с естественной потребностью, а ночное кормление, хотя и влияет на гормональные процессы в организме матери, не может считаться средством, полностью защищающим ее от беременности.

МЛАгрудное вскармливание и контрацепциябеременностьгормональное влияние грудного вскармливания
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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