Азиатские игры. Кыргызстан уступил Таиланду, уверенный старт Японии и Ирана

·1·Спорт
Азиатские игры. Кыргызстан уступил Таиланду, уверенный старт Японии и Ирана

На футбольном турнире летних Азиатских игр, стартовавших на зеленых полях Страны восходящего солнца — Японии, матчи 1-го тура продолжаются в острой, неожиданной и полной настоящей кубковой драмы борьбе. В стартовых поединках соревнований встреча с участием представителя нашего региона — сборной Кыргызстана — превратилась в самое захватывающее и драматичное противостояние дня. В группе «А» наши соседи, выйдя на поле против Таиланда, повели в счете 2:0 благодаря точным ударам Искандарбекова и Балбакова. Однако тайцы во втором тайме продемонстрировали невероятный камбэк, забили три гола подряд и оставили кыргызстанскую молодежь ни с чем — 3:2.

В этой же группе хозяева турнира, сборная Японии, без лишних трудностей оформили победу над Гонконгом со счетом 2:0. А в группе «Б» тяжеловесные гранды континента — сборные Ирана и Китая — начали свой путь с важных трех очков. Итак, каким образом Кыргызстан упустил преимущество в два мяча, смогли ли Япония и Иран доказать, что они являются главными претендентами на чемпионство, и какие выводы о соотношении сил оставил 1-й тур Азиатских игр?

Драма в группе «А»: обидный камбэк Кыргызстана и превосходство Японии

Самые горячие результаты матчей 16 сентября:

  • Таиланд — Кыргызстан (3:2): на 23-й минуте Искандарбеков, а в начале второго тайма — на 47-й минуте Балбаков довели счет до 2:0 и были очень близки к победе; однако Таиланд благодаря голу Мамаха (56) и дублю Вонгсы (69, 73) перевернул ситуацию на 180 градусов;

  • Япония — Гонконг (2:0): хозяева турнира с первых минут завладели полной инициативой и благодаря голам Иси на 37-й минуте и Нагано на 89-й минуте стали лидерами группы;

  • Ситуация в группе: Таиланд и Япония делят лидерство с одинаковыми 3 очками, а Кыргызстан после обидного поражения вынужден выходить на поле в следующих турах только за победой.

Бой в группе «Б»: Иран разгромил ОАЭ, Китай обыграл северян

Решающие поединки во втором квартете группового этапа:

  • ОАЭ — Иран (1:3): во втором тайме Шахрободи (49), автогол Аль-Марзуки (53) и гол Мазрайя (88) обеспечили персам крупное преимущество; в составе эмиратцев лишь Хант (57) сумел сократить счет;

  • Китай — КНДР (2:1): уступая в счете из-за гола Кука на 27-й минуте, Китай проявил волю и добился волевой победы благодаря мячам Чжана (44) и Ву (68);

  • Лидерство Ирана и Китая: обе команды-гранда набрали по 3 очка и сделали серьезный шаг к путевке в плей-офф.

Итоги 1-го тура: Азиатские игры накаляют кубковые страсти

Специалисты об аналитических взглядах на старт турнира:

  • Потеря концентрации: поражение Кыргызстана после счета 2:0 наглядно показало, что молодым игрокам не хватает опыта удержания счета, а физическая подготовка в последние 30 минут дала сбой;

  • Главный фаворит — Япония: выступающие на домашнем поле японцы предупреждают соперников спокойным и тактически безупречным футболом;

  • Интрига следующего этапа: то, что разрыв в очках во всех группах очень мал, наверняка превратит матчи следующих 2-го и 3-го туров в настоящую борьбу за выживание.

Эти Азиатские игры, проходящие в Японии, превращаются в неповторимое соревнование, где каждую минуту могут происходить сенсации и драматические события.

Как вы думаете, поражение Кыргызстана после счета 2:0 — это ошибка тренера или расслабленность футболистов? Кто из этих команд, по вашему мнению, больше всего заслуживает завоевания главной золотой медали на Азиатских играх? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этих жарких матчей континентального футбола со всеми любителями футбола и друзьями!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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