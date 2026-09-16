Важное очко из Бахрейна: «Насаф» начал матчи ЛЧА-2 на поле «Аль-Халидии»

Официально стартовал новый сезон Лиги чемпионов Азии-2, и представляющий Узбекистан в престижном клубном турнире континента каршинский «Насаф» начал свой путь с тяжелого выездного матча. Побывав в гостях у чемпиона Бахрейна «Аль-Халидии» в рамках 1-го тура группы «А», «драконы» в бескомпромиссном 90-минутном поединке в городе Риффа сохранили свои ворота в неприкосновенности. Несмотря на то, что обе стороны продемонстрировали открытый и атакующий футбол, создав ряд опасных моментов, забитых голов в матче зрители не увидели — на табло зафиксирована ничья 0:0.

Подопечные Рузикула Бердыева показали монолитную защиту в сложных климатических условиях на выезде и против опытных легионеров соперника, обеспечив первое важное очко на турнире. Учитывая гостевой фактор, эта ничья расценивается как положительный результат для каршинцев, ведь теперь команду ждет важная встреча перед родными трибунами: 14 октября во 2-тором туре «Насаф» примет на Центральном стадионе в Карши известный клуб из ОАЭ «Аль-Вахда».

Итак, чего же не хватило «драконам» для победы в бахрейнском противостоянии, какую героаду показали Абдувохид Неъматов и линия обороны, и как предстоящая встреча с «Аль-Вахдой» в Карши решит судьбу группы?

«Противостояние в Риффе»: выездная ничья 0:0

Детали поединка в рамках 1-го тура группы «А» ЛЧА-2:

Давление на поле и 0:0: Хозяева «Аль-Халидия» изо всех сил стремились победить дома, однако «Насаф» нейтрализовал инициативу соперника за счет организованной обороны и острых контратак;

Неприкосновенность ворот: Защитный бастион во главе с голкипером сборной Абдувохидом Неъматовым отразил опасные стандарты и удары хозяев, сумев завершить матч «сухим»;

Копилка первых очков: Завоеванное на выезде 1 очко создало для «Насафа» хорошую стратегическую стартовую площадку в турнирной таблице для выхода из группы;

Следующий пункт назначения — Карши: Команда Рузикула Бердыева проведет следующий матч 14 октября на своем поле против гранда ОАЭ «Аль-Вахды».

Сражавшиеся на поле команды: Стартовые составы

Протокол матча и основные силы, вышедшие на поле:

«Насаф» (Узбекистан): Абдувохид Неъматов, Алибек Давронов, Акром Комилов, Голиб Гайбуллаев, Аденис Шала, Зафармурад Абдурахматов, Шароф Мухиддинов, Ойбек Рустамов, Умар Эшмуродов, Аббос Гуломов, Бобур Абдухоликов;

«Аль-Халидия» (Бахрейн): Аль-Гарабли, Одил, Бухра, Бумессус, Дроздек, Морейра, Масванганьи, Менди, Саббар, Шили, Велковский;

Сопротивление легионеров: Местные защитники «Насафа» сыграли с высокой дисциплиной против таких опытных игроков бахрейнского клуба, как Велковский, Морейра и Масванганьи.

Перспективы группы «А»: Будущее противостояние с «Аль-Вахдой»

Аналитические выводы специалистов после этого старта:

Ценность выездной ничьей: Завоевывать очки на полях арабских стран в азиатских кубках всегда сложнейшая задача; в этом смысле ничья в Риффе показала потенциал «Насафа»;

Недостатки в атаке: Отсутствие голов говорит о том, что у команды есть над чем работать в завершающей стадии атак и при нанесении финальных ударов, а Бобур Абдухоликов нуждается в более удобных передачах от партнеров;

14 октября — решающий экзамен: Ожидается, что матч 2-го тура в Карши против клуба из Эмиратов «Аль-Вахда» станет главной игрой за лидерство в группе и путевку в плей-офф.

Каршинский клуб, возвращающийся из Бахрейна с очком, продемонстрировал, что способен далеко пойти в турнире ЛЧА-2 и еще выше поднять честь нашей страны на континентальном уровне.

А по вашему мнению, счет 0:0 в Бахрейне — это успешный старт для «Насафа» или команда упустила победу на выезде? Какой счет и игру вы ждете от «драконов» в матче против «Аль-Вахды», который пройдет 14 октября в Карши? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого важного результата узбекского футбола на международной арене со всеми фанатами «Насафа» и любителями футбола!