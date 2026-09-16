Базы США на грани катастрофы после ударов Ирана: военные раскрыли тайну, которую скрывал Белый дом

·14·Мир
Базы США на грани катастрофы после ударов Ирана: военные раскрыли тайну, которую скрывал Белый дом

На фоне эскалации на Ближнем Востоке стал известен масштаб разрушительных потерь, понесенных военной инфраструктурой Соединенных Штатов в регионе. Как сообщалось в эфире авторитетного американского телеканала «КБС Невс», ущерб от разрушений на стратегических военных базах США в результате ракетных и беспилотных ударов Ирана составляет не менее 5 миллиардов долларов. Эксклюзивные фотографии, предоставленные действующими американскими солдатами и офицерами, пожелавшими остаться анонимными, показали, какую огромную правду официальные отчеты Пентагона скрывали от общественности.

На авиабазе Принц Султан в Саудовской Аравии дорогостоящий самолет дальнего радиолокационного обнаружения Э-3 Сентрй (АВАКС) получил удар прямо в хвостовую часть и сгорел, а на важнейшей сухопутной базе «Кэмп-Бьюринг» в Кувейте казармы и тяжелая техника превратились в пепел. В секретном отчете генерального инспектора Пентагона, представленном Конгрессу, признается выход из строя около 60 самолетов и сотен стратегических зданий. Солдаты же на передовой подвергли жесткой критике руководство Вашингтона, в частности министра обороны Пита Хегсета, открыто подняв бунт со словами: «Мы с закрытыми глазами принимаем удары по лицу и не можем защитить свои базы».

Так почему же Пентазон пытался скрыть убытки в 5 миллиардов долларов, базы в каких странах подверглись ударам и почему ПВО американской армии оказалась бессильной?

«Сломанный АВАКС и сгоревшие базы: объекты под ударом»

Основные детали с фотографий анонимных военных, опубликованных КБС Невс:

  • Авиабаза Принц Султан (Саудовская Аравия): хвостовая часть ценнейшего стратегического разведывательного самолета ВВС США Э-3 Сентрй (АВАКС) подверглась прямому удару, оторвалась от фюзеляжа, и воздушное судно полностью сгорело;

  • База «Кэмп-Бьюринг» (Кувейт): главный центр сосредоточения сухопутных войск США на Ближнем Востоке подвергся атаке, казармы, военные здания и тяжелая бронетехника были уничтожены;

  • Лагерь «Кэмп-Арифджан» (Кувейт): административные здания и объекты снабжения на территории базы получили серьезные повреждения, их деятельность парализована;

  • Сотни целей в 8 странах: сотни объектов на базах в Кувейте, Бахрейне, Катар, ОАЭ, Саудовской Аравии, Ираке, Омане и Иордании подверглись ударам ракет и беспилотников.

Отчет Пентагона: уничтожено 60 самолетов и техника на 3,7 миллиарда

Официальные данные генерального инспектора Пентагона, представленные Конгрессу США:

  • Первоначальные потери в 3,7 миллиарда долларов: согласно отчету, в период с 28 февраля по 30 июня объем потерянной боевой техники и оборудования армии США официально составил 3,7 млрд долларов;

  • Около 60 средств авиации: в результате ударов повреждено или полностью уничтожено около 60 воздушных судов, включая истребители, разведывательные самолеты и вертолеты;

  • Реальный масштаб в 5 миллиардов долларов: источники подчеркивают, что расходы на восстановление баз превысят 5 млрд долларов, причем эта цифра еще не включает затраты на ремонт вышедших из строя сложнейших радиолокационных систем;

  • Правда, скрытая от общественности: опасаясь недовольства американских граждан и налогоплательщиков, Белый дом долгое время держал эти масштабы катастрофы в секрете.

«С закрытыми глазами принимаем удары»: бунт американских военных

Резкие претензии возмущенных ситуацией солдат к Вашингтону:

  • «Нас делают дураками»: военнослужащий, служащий на базе, заявил корреспонденту КБС Невс: «Это страшный ущерб, нанесенный нашим базам, и его скрывают от народа. Мы просто закрываем глаза и принимаем удары, приходящиеся по нашим лицам»;

  • Министр Пит Хегсет под критикой: гнев солдат вызвали слова министра обороны Пита Хегсета, который назвал атаку на порт Шуайба в Кувейте 1 марта, унесшую жизни 6 американских военных, «спринтерским» делом (незначительным инцидентом);

  • «Не защищаем, а только наблюдаем»: бойцы открыто заявили о низком качестве обороны баз: «Мы их не охраняем, мы просто вынуждены наблюдать за тем, как наши базы уничтожаются».

Эти громкие откровения американских военных и кадры, показанные в эфире КБС Невс, нанесли серьезный удар по мифу о непобедимой военной мощи США на Ближнем Востоке и положили начало новым финансовым и политическим спорам в Конгрессе.

Как вы думаете, что означает тот факт, что США, обладающие самым большим военным бюджетом в мире, не смогли защитить свои базы и около 60 самолетов от обычных дронов и ракет — ослабла ли американская система ПВО? Как вы оцениваете сокрытие Белым домом и Пентагоном гибели собственных солдат и миллиардных убытков? Оставляйте свои аналитические мысли в комментариях и делитесь этим громким военным разоблачением на арене мировой геополитики со всеми любителями политики и аналитики!

ПентагонCBS NewsE-3 SentryКэмп-Бьюринг
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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