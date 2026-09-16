С главного космического порта планеты Земля — космодрома Байконур — осуществлен очередной важный и успешный запуск. Сегодня, 16 сентября, ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на орбиту грузовой космический корабль «Прогресс МС-35». Космический грузовик, летящий по заданной траектории, направился в сторону Международной космической станции (МКС). «Прогресс МС-35» доставляет международному экипажу, несущему службу на борту станции, ровно более 2,4 тонн жизненно важных грузов: среди них топливо для пополнения станции, чистая питьевая вода, обогащающий атмосферу кислород, свежие продукты питания, медикаменты и средства против невесомости.

Однако самым примечательным аспектом этой миссии стал вывод экспериментальной системы «Теледроид», предназначенной для управления андроидными роботами в открытом космосе, а также уникального оборудования научной лаборатории, такого как «Вампир», «Виртуал», «Биополимер», изучающего тайны космоса. В настоящее время на станции 7 астронавтов из России, США и Европейского космического агентства с нетерпением ждут прибытия нового грузового каравана.

Итак, как робот «Теледроид» сможет заменить человека в космосе, что скрывается за исследованием «Вампир» и как продолжается международное сотрудничество в космосе?

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Основные поставки, доставляемые на станцию кораблем «Прогресс МС-35»:

Ресурсы топлива и воздуха: Системы поддержания орбиты МКС и дозаправки станции, а также дополнительные запасы кислорода, необходимые для атмосферы станции;

Вода и свежие продукты: Специально подготовленная для космонавтов питьевая вода, консервированные и богатые витаминами свежие продукты питания;

Средства санитарии и медицины: Предметы личной гигиены, препараты неотложной медицинской помощи и специальные физические средства, защищающие человеческое тело от последствий невесомости;

Затопление старого корабля в океане: Для информации, предыдущий корабль «Прогресс МС-33» 7 сентября отстыковался от МКС и был планово затоплен в безопасной части Тихого океана, где не ходят судна, а в настоящее время на станции продолжает службу «Прогресс МС-34».

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Передовые научные эксперименты, реализуемые в рамках экспедиции:

Экспериментальное рабочее место «Теледроид»: Специальный технологический комплекс, позволяющий космонавтам управлять андроидными роботами непосредственно снаружи, находясь внутри станции и не выходя в открытый космос;

Программы «Вампир» и «Биополимер»: Специальные испытательные установки, направленные на синтез уникальных кристаллов и новых видов биоматериалов в условиях невесомости;

Широкомасштабные исследования: Корабль также доставляет высокоточные датчики и устройства, предназначенные для научных программ «Газоанализатор-ФС», «Виртуал», «Ураган» и «Сепарация».

7 героев на МКС: кто ждет на борту?

Международный экипаж, несущий службу в данный момент на высоте 400 км от Земли:

Российские космонавты: Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев;

Астронавты США (NASA): Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Анил Менон;

Представитель Европейского космического агентства (ESA): Французская женщина-астронавт Софи Адено;

Солидарность вопреки конфликтам на Земле: Несмотря на геополитические противоречия, в просторах космоса международный экипаж действует как одна семья во имя науки и будущего человечества.

Успешный пуск ракеты «Союз-2.1б», поднявшейся с просторов Байконура, в очередной раз продемонстрировал, что научное шествие человечества по покорению космоса не остановится ни при каких условиях.

Как вы думаете, является ли правильным решением в будущем полностью переложить тяжелые и опасные задачи за пределами Международной космической станции на таких роботов, как «Теледроид», ограничив выход космонавтов в открытый космос? Как вы оцениваете такую международную дружбу и сотрудничество на МКС в то время, когда политическая напряженность на Земле усиливается? Оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь анализом очередного исторического полета к космосу со всеми любителями науки и космоса!