Жерар Пике поздравил команду Жаохира Синдарова и Бибисары Асаубаевой

Бывший футболист «Барселоны», победитель чемпионата мира 2010 года в составе сборной Испании и четырёхкратный триумфатор Лиги чемпионов Жерар Пике поздравил команду «Ферс Американ Гамбитс» с третьим местом на турнире Глобал Чесс Леагуе-2026. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Привет, ребята. Хочу вас поздравить. Мы заняли третье место, и, думаю, вы проделали великолепную работу. Мы были очень близки к победе. Как бы то ни было, я очень горжусь вами. Уверен, в будущем мы обязательно победим. Американ Гамбитс, вперед!» — говорит Пике.

В командном турнире Теч Махиндра Глобал Чесс Леагуе-2026, проходившем в Бенгалуру, в составе «Ферс Американ Гамбитс» также приняли участие узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров и казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева. Команда завершила турнир с бронзовыми медалями.

В двухматчевом противостоянии за третье место «Ферс Американ Гамбитс» победили «ЧеК Мумба Мастерс» в обеих встречах. Первая игра завершилась со счетом 3,5:2,5, а вторая — 4:2. В результате команда одержала победу с общим счетом 7,5:4,5 и заняла третье место.

В ходе соревнований Синдаров успешно выступил против ряда сильных соперников. Бибисара Асаубаева также внесла свой вклад в общий результат команды.

Напомним, 18 августа 2026 года Жерар Пике официально стал стратегическим акционером команды «Ферс Американ Гамбитс». Он присоединился к проекту в качестве инвестора, участвующего в третьем сезоне Глобал Чесс Леагуе вместе с Жавохиром Синдаровым, Бибисарой Асаубаевой и другими сильными шахматистами.