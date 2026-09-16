Саудовский истребитель Ф-15 сбит: хуситы уничтожили самолет стоимостью в миллионы долларов

Военное противостояние на Ближнем Востоке вступило в еще более опасную и горячую фазу. Вооруженные силы движения «Ансар Аллах» (хуситы) в Йемене официально объявили об успешном сбитии истребителя Ф-15 американского производства, принадлежащего Королевским военно-воздушным силам Саудовской Аравии, в небе над стратегической провинцией Мариб в центральной части страны. Официальный военный представитель движения Яхья Сариа в своем заявлении сообщил, что этот многомиллионный боевой самолет был точно поражен с помощью «зенитной ракеты местного производства» хуситов.

Вскоре после этого, 16 сентября, в социальных сетях и на официальных медиаканалах движения распространились эксклюзивные видеокадры и фотографии, на которых запечатлены обломки рухнувшего самолета. На кадрах видно, как истребитель рухнул в пустынной местности и полностью сгорел дотла, отчетливо видны фрагмент государственного символа Саудовской Аравии — зеленого флага и эмблемы на хвосте, а вооруженные бойцы празднуют победу рядом с обломками самолета.

Так каким же оружием хуситы сбили современную американскую авиацию, как саудовские официальные лица отреагируют на эту потерю и как этот удар изменит баланс сил в войне в регионе?

«Ф-15, превратившийся в пепел, и следы флага»: Детали распространенных кадров

Важные детали на видео и фото, опубликованных 16 сентября:

Руины в пустыне Мариб: На изображениях видны полностью почерневшие, разбросанные обломки фюзеляжа и двигателя самолета в результате мощного удара и резкого падения;

Видимость саудовских символов: На упавшем вертикальном стабилизаторе четко сохранились официальный герб и зеленый знак Королевства Саудовская Аравия;

Победные возгласы бойцов: Группа хуситов в военной форме, державшая в руках автоматова Калашникова и пулеметы, взобралась на сгоревшие крылья и узлы самолета, отпраздновав успешную операцию;

Медиаметка «Ансар Аллах»: Наличие символа официального военного медиа-крыла движения («الإعلام الحربي اليمني») под видеокадрами подтверждает подлинность материалов.

Заявление Яхьи Сариа и тайна «местной ракеты»

Официальный комментарий, предоставленный командованием хуситов:

Срочное сообщение в Telegram: Представитель движения Яхья Сариа заявил: «Вооруженные силы Йемена смогли сбить саудовский истребитель Ф-15 в небе надвилостью Мариб»;

Местная система ПВО: Сариа подчеркнул, что при поражении цели использовалась не импортная, а зенитная ракета нового поколения местного производства, модернизированная йеменскими инженерами;

Судьба пилотов остается неизвестной: Спаслись ли члены экипажа истребителя с помощью катапультирования или погибли — официальных подробностей об этом с обеих сторон пока не поступало.

Уязвимость американского истребителя и стратегический удар для Саудовской Аравии

Геополитическое значение этого события на Ближнем Востоке:

Удар по мифу о Ф-15: Падение американского самолета МкДоннелл Дуглас / Boeing Ф-15, считающегося одним из самых надежных и дорогих тяжелых истребителей в мире, доказывает значительное усиление потенциала ПВО хуситов;

Превосходство на марибском направлении: Уничтожение такого истребителя на фронте, идущем за богатую нефтью и газом территорию Мариба, станет серьезным препятствием для ударов коалиционных сил с воздуха;

Новый этап вооруженных столкновений: В то время как за кулисами идут дипломатические переговоры, сбитие техники стоимостью в миллионы долларов на реальном фронте показывает, что боевые действия продолжаются беспощадно.

Данное видео и официальное заявление, связанное с истребителем Ф-15 Саудовской Аравии, в очередной раз продемонстрировали, что небо в войне в Йемене больше не является безопасным для коалиции.

По вашему мнению, сможет ли то, что хуситы сбили истребитель Ф-15 американского производства местной ракетой, полностью изменить баланс воздушных боев на Ближнем Востоке, или это просто тактическая случайность? Какой ответный удар Саудовская Аравия может нанести за потери своей авиации? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь подробностями этого громкого военного события в регионе со всеми любителями политики и военного анализа!