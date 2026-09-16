Законы физики препятствуют плану Илона Маска по строительству города на Луне

·8·Технологии
Законы физики препятствуют плану Илона Маска по строительству города на Луне

Согласно данным Иксбт.ком, в то время как миллиардер Илон Маск планирует построить «эффективно растущий город» на Луне в течение десяти лет, ученые подсчитали, что эта идея столкнется с жесткими физическими ограничениями. Исследователи из Смитсониан астрофйсикал обсерваторй с научной точки зрения изучили вопрос о том, смогут ли ресурсы Луны обеспечить поселение из миллиона человек. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

В настоящее время, согласно наиболее достоверным оценкам, в восьми крупных кратерных структурах, расположенных в постоянной тени на полюсах, содержится около 34 миллионов тонн водяного льда. Самые оптимистичные расчеты, основанные на данных радаров 2013 года, оценивают этот запас от нескольких сотен миллионов до одного миллиарда тонн. Ученые намеренно взяли за основу самый щедрый показатель — один миллиард тонн воды.

Ограниченность водных ресурсов и объем потребления

Исследование показало, что даже запаса в один миллиард тонн не хватит надолго для города с миллионным населением. По американским нормам, один человек расходует около 125 тонн воды в год на личные нужды, питье и гигиену. Если учесть, что выращивание продуктов питания в условиях закрытой гидропонной фермы требует еще около 580 тонн воды на человека, общий объем резко возрастает.

Допустим, мы откажемся от любой технологии переработки: миллион жителей будут потреблять полмиллиарда тонн воды в год, и имеющийся запас иссякнет всего за 2,4 года. Даже при использовании самого высокого уровня рециклинга — 98%, как на Международной космической станции, город сможет просуществовать чуть более века. Однако эксперты подчеркивают, что на данный момент не существует готового инженерного решения для поддержания такого высокого показателя в масштабах целого города на протяжении десятилетий.

Энергетика и доступные альтернативные пути

Интересно, что превращение воды в ракетное топливо не является главной проблемой. Миллиарда тонн воды хватит для заправки почти миллиона кораблей Starship. Основной тонкий момент заключается не столько в космической логистике, сколько именно в системе жизнеобеспечения. Что касается вопроса энергии, то комплексы солнечных ферм, установленные на пиках вечного света на полюсах, и ядерные реакторы смогут полностью обеспечить энергией город с миллионным населением и его промышленность.

  • Расход воды можно сократить за счет вегетарианской диеты и вертикальных ферм, но это лишь временное решение.
  • Импорт воды с астероидов технически возможен, но это потребует 27 посадок грузового транспорта в день.
  • Теоретически возможно повысить эффективность переработки в десять раз, но поддерживать это на практике десятилетиями крайне сложно.
Практический вывод исследования весьма суров: небольшая община из тысячи человек, подобная антарктической станции, может спокойно жить столетиями за счет лунных запасов воды. Население в сто тысяч человек уже требует жесткого расчета. А город, рассчитанный на миллион жителей, нежизнеспособен без принципиально новых, революционных технологических решений, которые пока не существуют даже на стадии проекта.

Elon MuskЛунный городКосмические технологииStarshipНаучные исследования
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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