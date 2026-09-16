Анге Постекоглу жестко защитил Криштиану Роналду

·5·Спорт
Анге Постекоглу жестко защитил Криштиану Роналду

В рамках матча Азиатской Лиги чемпионов саудовский «Аль-Наср» потерпел крупное и болезненное поражение от клуба из ОАЭ «Аль-Айн» со счетом 0:4. Этот результат нанес серьезный удар по турнирным амбициям команды и вызвал жаркие дискуссии на пресс-конференции. Главный тренер команды Анге Постекоглу в резкой форме ответил на вопросы журналиста, решительно встав на защиту своего капитана Криштиану Роналду. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно данным ESPN, это поражение стало одним из самых тяжелых для «Аль-Насра» за последние годы. В связи с этим возникли закономерные вопросы относительно подготовки команды и эффективности звездного нападающего на поле. Однако тренер не оставил критику без внимания и сразу же перешел к защите своей команды и ключевого игрока.

Берет на себя полную ответственность за поражение

Когда на пресс-конференции журналисты задали вопросы о подготовке команды и о том, что Криштиану Роналду не смог оказать должного влияния на игру, Анге Постекоглу отреагировал резко. Тренер заявил, что берет на себя полную ответственность за результат матча, но категорически отверг сомнения в адрес подготовки команды и самоотдачи футболистов.

«Вы говорите, что команда плохо подготовилась, но вы сами были там», — обратился Постекоглу к журналисту. Тренер призвал отказаться от необоснованных утверждений, подчеркнув, что готов признать свои ошибки, но не позволит бросать тень на тренировочный процесс.

Вклад Роналду и характер команды

Постекоглу был особенно возмущен заявлениями о том, что португальская звезда якобы ничем не помогает команде. Тренер напомнил, что, несмотря на ограничения в предсезонной подготовке, нападающий успел забить важные голы. По его словам, Криштиану Роналду уже удалось забить три мяча, даже при ограниченной подготовке.

Тренер особо отметил, что футболисты выкладываются на поле на все сто процентов и обладают высоким уровнем характера. «Ответственность лежит только на мне. Но вы не должны говорить такие вещи о человеке, который является примером для всех», — добавил тренер на пресс-конференции.

Криштиану РоналдуАнге ПостекоглуАль-НасрАзиатская Лига чемпионовФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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