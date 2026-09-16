Сроки возвращения Илии Топурии в октагон объявлены: Соперник — Гейджи или Пимблетт?

·23·Спорт
Сроки возвращения Илии Топурии в октагон объявлены: Соперник — Гейджи или Пимблетт?

Поклонникам одной из самых ярких и громких звезд мира смешанных единоборств (ММА), бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Илии Топурии придется подождать еще несколько месяцев. Согласно срочной информации, распространенной известным спортивным инсайдером и журналистом Альваро Кольменеуро, 29-летний грузинский боец не успеет вернуться в октагон раньше февраля 2027 года. Тренер Топурии по физической подготовке Хесус Галио сообщил, что в настоящее время спортсмен постепенно начал легкие тренировки в Майами, однако для обретения полной боевой спортивной формы ему потребуется время как раз до февраля следующего года.

Главная интрига разгорается вокруг выбора соперника: хотя руководство UFC рассматривает для возвращения Илии кандидатуры британской звезды Пэдди Пимблетта или американца Джастина Гейджи, команда Топурии категорически настаивает только на одном — на страшном реванше против Джастина Гейджи, который впервые нанес ему поражение. Так почему же двукратный бывший чемпион затянул паузу, сможет ли второй бой с Гейджи восстановить его карьеру и почему Дана Уайт продвигает вариант с Пимблеттом?

«Восстановление в Майами и февраль 2027 года»: План Топурии

Официальные подробности, обнародованные журналистом Альваро Кольменеуро:

  • Пауза до февраля: Тренер спортсмена по физической подготовке Хесус Галио подтвердил, что процесс полного восстановления Топурии и сроки его выхода на следующий бой будут не раньше февраля 2027 года;

  • Лагерь в Майами: Боец постепенно возвращается к тренировкам в американском Майами и планирует поэтапно увеличивать нагрузки;

  • Требование реванша: По словам Кольменеуро, команда Илии стоит на своем, предпочитая любым другим предложениям исключительно вариант сведения счетов и реванша с Джастином Гейджи;

  • Альтернатива Пэдди Пимблетт: Организация же рассматривает противостояние с англичанином Пэдди Пимблеттом как вариант, способный принести огромный медийный резонанс и прибыль.

Бывший король двух дивизионов: Победный и сложный путь Топурии

Основные спортивные показатели 29-летнего грузинского бойца:

  • 2024 год — вершина 65 кг: В 2024 году Илия завоевал чемпионский пояс в полулегком весе и сумел провести одну успешную защиту;

  • 2025 год — корона легкого веса: В 2025 году он продолжил свои амбиции, закрепив за собой чемпионство и в весовой категории до 70 кг, войдя в число редких двойных чемпионов в истории;

  • 9 побед и 1 поражение: Выступая в элитном промоушене с 2020 года, рекорд Топурии в UFC состоит из 9 побед и единственного горестного поражения от Гейджи;

  • Самое тяжелое испытание: Длинный период восстановления после первого в карьере поражения проверит, насколько сильно Илия изменился ментально и физически.

Месть с Гейджи или хайп с Пимблеттом? Что на весах?

Аналитические выводы специалистов по поводу дальнейшего шага Топурии:

  • Вопрос чести и мести: Бой против Гейджи даст Топурии возможность смыть единственное пятно в карьере и мгновенно вернуться в чемпионскую гонку;

  • Безопасность боя с Пимблеттом: Хотя поединок с Пимблеттом сулит огромную финансовую выгоду и зрелищность, он оценивается как более удобный трамплин для восстановления формы после поражения;

  • Новая заявка на пояс: Любая победа в начале 2027 года гарантирует Топурии возвращение в статусе главного претендента организации.

Февраль 2027 года определенно станет настоящим праздником для любителей UFC — ожидается, что возвращение Илии Топурии вновь перевернет расстановку сил в легком весе.

А как думаете вы, сможет ли Илия Топурия отомстить Джастину Гейджи и выиграть в реванше по возвращении в октагон, или ему предпочтительнее сначала «разогреться» с Пэдди Пимблеттом? Способен ли Топурия вернуть свои пояса? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным материалом из мира UFC со всеми фанатами ММА и друзьями!

Илия ТопурияДжастин ГейджиПэдди ПимблеттUFC
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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