Каким человеком я себя создаю? Что в вашей жизни самое ценное?

Часто человек всю жизнь старается что-то построить: красивый дом, хорошую карьеру, стабильный доход, авторитет, прочные отношения...

Но есть один вопрос, который мы задаем себе крайне редко:

«А что насчет самого человека, который все это создает?»

Возможно, самая ценная инвестиция в вашей жизни — это вложения не в дом, машину или финансовые цели, а инвестиции в самого себя.

Вы — самый важный «проект» своей жизни

Иногда человек очень многое делает для других.

Трудится ради семьи. Уделяет время близким. Строит планы на будущее своих детей. Стремится к финансовой стабильности.

Однако в этом процессе он ставит на последнее место самого себя.

«Сначала закончу все дела, а потом займусь собой», — говорит он.

Но это самое «потом» часто так и не наступает.

Поэтому человеку следует взглянуть на свою жизнь с другого ракурса:

«В какого человека я себя превращаю?»

Ведь самое долговечное, что вы создаете на протяжении своей жизни — это вы сами.

Вы ремонтируете дом, а как же вы сами?

Мы можем годами планировать строительство нового дома.

Месяцами копить деньги на хорошую машину.

Осваивать новые знания для профессионального роста.

Но когда дело доходит до саморазвития, сохранения душевного спокойствия, получения знаний и внимания к нашему внутреннему миру, времени порой не находится.

На самом деле величайшее богатство человека — это его здравый смысл, знания, опыт, ценности и развитие как личности.

Имущество может быть утрачено.

Деньги могут уменьшиться.

Должность может измениться.

Но знания и опыт, вложенные человеком в себя, остаются с ним на всю жизнь.

Инвестировать в себя — это не эгоизм

Иногда мы воспринимаем уделение времени себе как эгоизм.

На самом же деле забота о себе — это проявление ответственности.

Получение новых знаний.

Освоение новых навыков.

Формирование здоровых привычек.

Проведение качественного времени с близкими.

Извлечение уроков из собственных ошибок.

Отдых, когда это необходимо.

Все это служит не «починке» человека, а укреплению его внутренней опоры.

Ваша ценность не измеряется тем, чем вы владеете

Общество часто учит нас оценивать ценность человека через внешние критерии.

Сколько вы зарабатываете?

Какой у вас дом?

Какую машину вы водите?

Какую должность занимаете?

С кем вы находитесь рядом?

Но все это — лишь внешняя сторона жизни человека.

И ваша истинная ценность не определяется одним лишь имуществом.

Вы — единственный в своем роде человек, обладающий уникальным опытом, воспоминаниями, знаниями, мечтами, характером и возможностями.

Никто другой не сможет занять ваше место именно так, как это делаете вы.

Задайте себе самый важный вопрос сегодня

Остановитесь на мгновение и задумайтесь о своей жизни.

Чего вы добились за последний год?

И речь не о том, сколько денег вы заработали.

И не о том, какой дом или машину купили.

В какого человека вы превратились?

Чему вы научились?

Какие свои ошибки осознали?

Какие привычки изменили?

Сумели ли постичь то, что приносит покой вашей душе?

Если на эти ответы сложно ответить, возможно, настало время уделить себе такое же внимание, какое вы уделяете другим.

Потому что самое ценное ваше творение — это вы сами

В жизни можно создать многое.

Можно построить дом.

Можно основать бизнес.

Можно накопить финансовое богатство.

Можно укрепить отношения.

Но главный человек, который все это осуществляет — это вы сами.

Поэтому не ставьте себя вечно на последнее место.

Уделяйте себе время.

Развивайте себя.

Берегите себя.

Цените себя.

Потому что в вашей жизни нет другого человека, который был бы ценнее вас, больше похож на вас и мог бы заменить вас.

Самая большая инвестиция — это инвестиция в самого себя.

И, пожалуй, самый важный вопрос, который вы должны задать себе сегодня:

«Каким человеком я себя создаю?»