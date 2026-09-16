Произошла беспрецедентная дипломатическая сенсация, способная коренным образом изменить геополитическую ситуацию на Ближнем Востоке и глобальную энергетическую карту. Опираясь на пять заслуживающих доверия источников, осведомленных о переговорном процессе, влиятельное британское информационное агентство «Reuters» раскрыло, что в минувшие выходные в столице Омана Маскате состоялась сверхсекретная встреча между официальными лицами США и представителями йеменского движения хуситов («Ансар Аллах»). В диалоге, прошедшем в посольстве США в Маскате при непосредственном посредничестве и содействии правительства Омана, со стороны хуситов приняли участие Мухаммад Абдельсалам и Абдельмалик аль-Аджрий.

На переговорах хуситы выступили с неожиданным и поразительным заявлением: они заявили, что будут строго соблюдать соглашение о прекращении огня, заключенное с Вашингтоном в 2025 году, не будут нападать на американские корабли и даже готовы прекратить удары по Израилю и другим международным коммерческим судам. Однако источники подчеркивают, что хуситы оставили открытым одно единственное исключение: их единственной и конечной целью остаются суда и инфраструктура, принадлежащие исключительно Саудовской Аравии. На фоне этой политической сделки удар хуситов по стратегическому саудовскому нефтепроводу «Восток — Запад» потряс европейский нефтяной рынок, в результате чего цены взлетели ровно до 130–150 долларов за баррель.

И так, почему Вашингтон заключил тайное соглашение с хуситами, была ли Саудовская Аравия принесена в жертву в глобальной игре и как можно остановить энергетический кризис, ожидающий Европу?

«Тайное соглашение в посольстве США»: Детали встречи в Маскате

Основные детали секретной встречи, представленные Reuters:

Секретная локация и посредник: Встреча была организована в посольстве США в столице Омана городе Маскат при активной дипломатической поддержке официальных лиц Султаната Оман;

Состав переговорщиков: За стол переговоров со стороны хуситов сели высокопоставленные представители — Мухаммад Абдельсалам и Абдельмалик аль-Аджрий;

Молчание Госдепартамента: Государственный департамент США отказывается официально подтверждать факт проведения этих громких переговоров, однако дипломатические круги не стали их опровергать;

Сохранение перемирия с Вашингтоном: Хуситы недвусмысленно дали понять, что верны соглашению, достигнутому в 2025 году, и не намерены организовывать нападения на военно-морской флот и торговые суда Америки.

«Ударим только по Саудии»: Новый стратегический план хуситов

Политическая позиция, раскрытая источниками, осведомленными о ситуации в Йемене:

Обещание не трогать корабли Израиля и Запада: Хуситы заявили о своей готовности смягчить блокаду международной торговли и израильских судов и воздержаться от нападений на них;

Саудовская Аравия — единственная цель: Было подчеркнуто, что единственной и твердой целью представителей «Ансар Аллах» остаются исключительно танкеры, объекты инфраструктуры и суда, принадлежащие Королевству Саудовская Аравия;

Дипломатический сепаратизм: Судя по всему, хуситы выбрали тактику вывода США и международного сообщества из конфликта, сосредоточив свои силы исключительно против Эр-Рияда и оставив своего регионального соперника в одиночестве.

Нефть по 150 долларов и европейский кризис: Подрыв трубопровода «Восток — Запад»

Экономический удар по мировому рынку в результате атак хуситов:

Остановка стратегического нефтепровода: Поток сырья полностью прекратился из-за успешной атаки хуситов на саудовский нефтепровод «Восток — Запад» на территории королевства, что нанесло резкий удар по его экспорту;

Перерезан путь в обход Ормузского пролива: Саудовская Аравия лишилась своего единственного альтернативного трубопровода, предназначенного для экспорта нефти через Красное море в обход Ормузского пролива;

Перебои с поставками в Франции и Польше: Из-за выхода из строя трубопровода нехватка сырья сразу же ощутилась в крупных странах Европейского Союза, включая промышленность Франции и Польши;

130–150 долларов за баррель: На фоне ограничения поставок физического сырья цены на нефть на европейских спотовых рынках взлетели до невообразимых 130–150 долларов за баррель, вновь подстегнув глобальную инфляцию.

Закулисные соглашения, подписанные в Маскате, и этот резкий скачок цен на нефтяном рынке доказывают, что большая игра на Ближнем Востоке превратилась не просто в военное противостояние, а в энергетическую войну, способную поставить мировую экономику на колени.

Как вы думаете, не является ли предательством по отношению к Эр-Рияду то, что США отдельно и тайно сговорились с хуситами, обойдя своего союзника Саудовскую Аравию? Приведет ли рост цен на нефть до 150 долларов к новому финансовому кризису мировой экономики? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этой тайной дипломатической игры на арене большой геополитики со всеми своими коллегами и любителями политики!