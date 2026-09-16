Стало известно, сколько стоит один рекламный пост Роналду и Месси в Instagram

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду остается одним из спортсменов, чьи спонсорские посты в Instagram оцениваются дороже всего. Об этом сообщают зарубежные издания со ссылкой на данные ЛивеСкоре.

Согласно последним подсчетам, один спонсорский пост португальского футболиста в Instagram оценивается примерно в 3,2 миллиона долларов. Это приблизительная стоимость, рассчитанная только за один рекламный пост.

По этому показателю на втором месте расположился нападающий «Интер Майами» Лионель Месси. Один спонсорский пост аргентинского футболиста оценен примерно в 2,7 миллиона долларов.

Третью строчку рейтинга занял индийский крикетист Вират Коли. Его один рекламный пост оценивается примерно в 1,46 миллиона долларов.

Показатель бразильского футболиста Неймара составил 1,21 миллиона долларов, в то время как один спонсорский пост звезды НБА Леброна Джеймса оценивается в районе 866 тысяч долларов.

Таким образом, пятерка спортсменов с самыми высокими показателями по данным ЛивеСкоре выглядит следующим образом:

— Криштиану Роналду — 3,2 миллиона долларов;

— Лионель Месси — 2,7 миллиона долларов;

— Вират Коли — 1,46 миллиона долларов;

— Неймар — 1,21 миллиона долларов;

— Леброн Джеймс — 866 тысяч долларов.

Стоит отметить, что данные суммы не являются официальными рекламными тарифами, объявленными самими спортсменами или их представителями. Это приблизительные суммы, рассчитанные на основе таких показателей, как объем аудитории в социальной сети и коммерческая стоимость. Поэтому цена реального рекламного контракта может отличаться в зависимости от бренда, рекламной кампании и условий сотрудничества.