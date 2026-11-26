Новая, четвертая «огненная» форма «Манчестер Сити», представленная на стадионе «Этихад» перед матчем против «Наполи», вызвала большой интерес у болельщиков и экспертов. Несмотря на то, что этот комплект, получивший высокую оценку за яркие цвета и современный дизайн, официально поступил в продажу, он не будет использоваться в матчах Английской Премьер-лиги.

Правила АПЛ не разрешают использование четвертого комплекта формы

Строгий регламент: Согласно правилам Английской Премьер-лиги, каждый клуб имеет право официально зарегистрировать на сезон только три основных комплекта формы (домашний, гостевой и третий запасной).

Запрет в чемпионате: Использование формы из четвертого комплекта в рамках матчей АПЛ запрещено, поэтому новая огненная футболка не была включена в утвержденный список лиги.

Ограничение для футболистов: В результате узбекский защитник Абдукодир Хусанов и его товарищи по команде не смогут выйти на поле в этой форме нового дизайна в матчах чемпионата Англии.

Краткая информация о форме

Показатели Детали Место презентации Стадион «Этихад» (перед матчем против «Наполи») Статус формы Четвертый специальный комплект клуба (огненный дизайн) Статус продаж Официально поступила в продажу для болельщиков Статус в АПЛ Запрещена (по регламенту разрешено только 3 комплекта)

Как вы считаете, получился ли новый огненный дизайн «Манчестер Сити» более привлекательным, чем предыдущие формы клуба, и должна ли АПЛ смягчить свои старые правила в этом вопросе?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой интересной информацией с болельщиками Абдукодира Хусанова и «горожан»!