Из торгового магазина в Мингбулакском районе Наманганской области было украдено 24 телефона на сумму 10 135 долларов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном департаменте Министерства внутренних дел.

Согласно информации, 15 ноября 2026 года гражданин 1993 года рождения обратился на короткий номер 102 ОВД Мингбулакского района. Он сообщил, что неизвестное лицо тайно проникло в торговый магазин под названием «Samsung», где он работает, и похитило 24 телефона различных марок.

После обращения следственно-оперативная группа прибыла на место происшествия, изучила записи с камер видеонаблюдения в магазине и изъяла другие вещественные доказательства.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что данное преступление совершил житель Мингбулакского района Ю.М. В ходе следствия 24 украденных телефона были изъяты из его дома в качестве вещественных доказательств.

По данному факту в отношении Ю.М. возбуждено уголовное дело по пунктам «б» и «г» части 2 статьи 169 Уголовного кодекса. В настоящее время следственные действия продолжаются.