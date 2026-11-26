Легендарная японская дзюдоистка Ута Абэ, которую сенсационно победила олимпийская чемпионка из Узбекистана Диёра Келдиёрова на летних Олимпийских играх в Париже-2024, вновь встретится со своей принципиальной соперницей на одном татами.

Стало известно, что обе звезды 5–6 декабря официально зарегистрировались для участия в престижном турнире «Большого шлема» (Гранд Слам), который пройдет в столице Японии, Токио.

Интрига и главные подробности токийского татами