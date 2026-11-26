Исторический реванш: Диёра Келдиёрова и Ута Абэ могут вновь встретиться на татами
Легендарная японская дзюдоистка Ута Абэ, которую сенсационно победила олимпийская чемпионка из Узбекистана Диёра Келдиёрова на летних Олимпийских играх в Париже-2024, вновь встретится со своей принципиальной соперницей на одном татами.
Стало известно, что обе звезды 5–6 декабря официально зарегистрировались для участия в престижном турнире «Большого шлема» (Гранд Слам), который пройдет в столице Японии, Токио.
Интрига и главные подробности токийского татами
Весовая категория: Обе спортсменки будут бороться за медали в -52 кг среди женщин.
Принципиальное противостояние: Ута Абэ на домашней арене перед лицом токийских болельщиков попытается взять реванш за поражение на Олимпиаде в Париже, а Диёра Келдиёрова получит шанс вновь доказать свое превосходство.
Краткая информация о турнире и участниках
Показатели
Детали
Соревнование
Турнир «Большого шлема» (Гранд Слам) в Токио
Дата проведения
5–6 декабря
Место
Токио, Япония
Весовая категория
Женщины, -52 кг
Главные звезды
Диёра Келдиёрова — Ута Абэ
Как вы думаете, если Диёра Келдиёрова и Ута Абэ снова встретятся на татами в Токио, сможет ли наша соотечественница победить японскую соперницу на ее родине?
Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой долгожданной новостью с фанатами узбекского дзюдо!
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