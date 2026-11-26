Топ-10 стран мира и другие сборные

Игровая практика и уровень: Проанализировано количество минут, проведенных футболистами в официальных матчах на взрослом уровне за последний год, а также спортивный уровень этих соревнований.

Охват выборки: За основу взяты средние показатели 20 лучших футболистов каждой страны в возрасте до 23 лет.

Международный центр спортивных исследований ( КИЭС ) опубликовал обновленный мировой рейтинг национальных сборных по уровню мастерства футболистов не старше 23 лет (У-23). Согласно результатам этого анализа, Узбекистан 66,3 балла , набрав 47-е место в мире.

По версии КИЭС самым дорогим футболистом мира стал Ямаль

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В рейтинге 84,2 балла с Испания стала абсолютным лидером. Среди испанской молодежи самый высокий индивидуальный показатель принадлежит Ламину Ямалю (97,4 балла). Среди футболистов, еще не дебютировавших за основную национальную сборную, лучший результат показал испанец Хакобо Рамон 83,6 балла .

Место Страна Набранные баллы 1 Испания 84,2 2 Франция 81,0 3 Англия 80,9 4 Аргентина 80,2 5 Италия 79,9 6 Бразилия 79,1 7 Германия 79,0 8 Бельгия 78,7 9 Португалия 78,2 10 Нидерланды 77,4 ... ... ... 27 Украина 70,6 29 Россия 70,4 47 Узбекистан 66,3

Как вы считаете, позволит ли переход узбекских футболистов У-23 в сильные европейские чемпионаты вывести нашу страну в топ-20 этого рейтинга в ближайшие годы?

Оставляйте свои мнения в комментариях и делитесь этой интересной статистикой с близкими, которым небезразлично будущее узбекского футбола!