В Казахстане гражданам, сообщившим о фактах взяточничества или коррупционных правонарушениях, может быть выплачено денежное вознаграждение в размере до 17,5 миллионов тенге. Об этом сообщила антикоррупционная служба Комитета национальной безопасности страны.

Размер вознаграждения определяется в зависимости от степени тяжести правонарушения. В частности:

за административное правонарушение — 30 месячных расчетных показателей (129 750 тенге);

за преступление небольшой тяжести — 40 МРП (173 000 тенге);

за преступление средней тяжести — 50 МРП (216 250 тенге);

за тяжкое преступление — 70 МРП (302 750 тенге);

за особо тяжкое преступление — 100 МРП (432 500 тенге).

Если сумма взятки или ущерба, причиненного преступлением, превышает 1 000 МРП (4 миллиона 325 тысяч тенге), сообщившему лицу выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов от этой суммы. Однако установлено, что размер выплаты не может превышать 400 МРП, то есть 17 миллионов 300 тысяч тенге.

Какие условия необходимо выполнить для получения вознаграждения?

Для получения вознаграждения гражданин должен сообщить в соответствующий орган о факте коррупционного правонарушения, дачи взятки или вымогательства взятки. Также требуется:

дождаться вступления в законную силу приговора или решения суда;

подать заявление;

приложить к заявлению документ, удостоверяющий личность, и справку о наличии банковского счета в тенге.

Решение комиссии о выплате вознаграждения принимается в срок до 15 рабочих дней. Деньги переводятся на банковский счет гражданина в течение месяца после издания соответствующего приказа.