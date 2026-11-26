В китайском городе Харбин строится 28-й Международный фестиваль льда и снега. Площадь этого комплекса, открытие которого запланировано на сезон 2026–2027 годов, достигнет рекордных показателей — 1 миллион 250 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Департамент культуры и туризма провинции Хэйлунцзян.

Для возведения огромного ледяного города планируется использовать в общей сложности 400 тысяч кубических метров льда и снега. Этот показатель является новым рекордом по сравнению с предыдущими сезонами работы комплекса.