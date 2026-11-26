В Китае строится самый большой в мире ледяной и снежный город
В китайском городе Харбин строится 28-й Международный фестиваль льда и снега. Площадь этого комплекса, открытие которого запланировано на сезон 2026–2027 годов, достигнет рекордных показателей — 1 миллион 250 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил Департамент культуры и туризма провинции Хэйлунцзян.
Для возведения огромного ледяного города планируется использовать в общей сложности 400 тысяч кубических метров льда и снега. Этот показатель является новым рекордом по сравнению с предыдущими сезонами работы комплекса.
Одним из главных новшеств этого года станет тематическая зона по мотивам мультфильма «Холодное сердце» (Фрозен), создаваемая в сотрудничестве с Дисней. В ней будут представлены ледяные скульптуры знаменитых персонажей — Эльзы, Анны и Олафа. Также для посетителей будут организованы специальные магазины.
Сообщается, что работы по строительству ледяного города находятся на начальной стадии. 24 ноября были задействованы запасы льда, заранее подготовленные для комплекса.
Открытие 28-го Харбинского фестиваля льда и снега запланировано на середину декабря 2026 года. Точная дата открытия пока не объявлена.
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