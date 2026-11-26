Детям рекомендовали давать рыбу дважды в неделю
Омега-3 жирные кислоты имеют важное значение для здорового роста и развития детей. Турецкий профессор порекомендовал родителям давать детям жирную рыбу не реже двух раз в неделю, начиная с 1 года. Об этом сообщило агентство Anadolu.
Руководитель образовательного отдела клиники детского здоровья городской больницы им. проф. Джемиля Ташчиоглу, профессор Вефик Ариджа, обратил внимание на проблемы, связанные с дефицитом омега-3 у детей. По его словам, последние исследования показали, что у двоих из трех детей уровень омега-3 является недостаточным.
Профессор отметил, что в мире ежегодное потребление рыбы на душу населения составляет 21 килограмм, тогда как в Турции этот показатель равен 7,7 килограммам.
К каким проблемам может привести дефицит омега-3?
Специалист заявил, что недостаточное потребление омега-3 может быть связано с проблемами сердца, ожирением печени, нарушениями развития нервной системы, трудностями с памятью и вниманием, а также некоторыми глазными заболеваниями.
Он подчеркнул, что жирные кислоты в составе омега-3 важны для тканей мозга и глаз. Также холин, содержащийся в яичном желтке, является одним из важных питательных веществ для функционирования этих тканей.
Какую рыбу следует выбирать?
Профессор рекомендовал включать в рацион детей рыбу, богатую омега-3 и с низким содержанием ртути. В частности:
лосось;
сардина;
анчоус (хамса).
Согласно его рекомендации, целесообразно давать детям жирную рыбу не реже двух раз в неделю, начиная с 1 года.
Следует проявлять осторожность при выборе добавок рыбьего жира
У детей, которые не могут употреблять рыбу дважды в неделю, можно оценить потребность в добавках омега-3. Однако при их выборе важны состав продукта, условия производства и качество.
Профессор рекомендовал выбирать продукты, имеющие международные сертификаты, с неистекшим сроком годности и правильно хранившиеся. Не следует использовать продукты, у которых изменился запах или цвет рыбьего жира, а также имеются признаки окисления.
Кроме того, чрезмерное потребление рыбьего жира может вызвать желудочно-кишечные расстройства, жирный стул и аллергические реакции.
Перед тем как давать ребенку добавку омега-3, необходимо определить потребность в ней, проконсультировавшись с педиатром.
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