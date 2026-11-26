Калий, клетчатка и полифенолы, содержащиеся в изюме, могут способствовать поддержке сердечно-сосудистой системы и процесса пищеварения. Однако, как сообщает МСН, из-за высокого содержания натурального сахара и калорийности сухофруктов важно употреблять их в умеренных количествах.

Диетолог Никола Ладлам-Рейн отмечает, что при умеренном потреблении изюм может обогатить ежедневный рацион полезными веществами. Содержащиеся в нем клетчатка, калий и растительные соединения обеспечивают организм необходимыми нутриентами.

Сколько изюма можно съедать в день?

Стандартная порция изюма весом 30 граммов содержит около 90 килокалорий и 2 грамма клетчатки. В таком же количестве изюма содержится около 18 граммов натурального сахара. Согласно рекомендациям НХС, 30 граммов изюма считаются одной порцией суточной нормы фруктов и овощей.

В изюме также присутствуют фенолы, полифенолы и флавоноиды. Эти соединения обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать клетки от повреждений. Клетчатка способствует улучшению работы кишечника и контролю уровня «плохого» холестерина в крови.

Влияние на здоровье сердца

Потенциальная польза изюма для сердца прежде всего связана с содержанием калия. Калий помогает поддерживать баланс натрия в организме и удерживать артериальное давление в норме.

В одном из исследований, опубликованных Американским колледжем кардиологии, отмечалось, что у участников, употреблявших изюм три раза в день, артериальное давление было ниже, чем у тех, кто выбирал другие закуски. Руководитель исследования доктор Гарольд Бэйс отметил, что калий и антиоксидантные волокна в изюме могут положительно влиять на эластичность кровеносных сосудов.

В то же время специалисты подчеркивают, что изюм не следует рассматривать как средство для лечения гипертонии. Людям с проблемами артериального давления необходимо продолжать следовать рекомендациям врача.

Контроль веса и уровень сахара в крови

Несмотря на то, что изюм сладкий, он имеет низкий или средний гликемический индекс. В исследовании Американской диабетической ассоциации было отмечено, что употребление 28 граммов изюма три раза в день может оказывать более благоприятное влияние на уровень сахара в крови после еды по сравнению с другими закусками.

Однако это не означает, что можно есть изюм в больших количествах. Особенно у людей с диабетом или инсулинорезистентностью большие порции могут повысить уровень глюкозы в крови. Небольшое количество изюма может помочь сократить потребление сладостей, но его калорийность и содержание сахара должны учитываться.

Кому следует проявлять осторожность?

Из-за высокого содержания сахара изюм может прилипать к зубам. Поэтому стоматологи рекомендуют употреблять сухофрукты во время основного приема пищи, а не перекусывать ими в течение дня.

Кроме того, изюм богат калием. Лицам, принимающим препараты, повышающие уровень калия, особенно людям с заболеваниями почек, следует проконсультироваться с врачом или фармацевтом перед регулярным употреблением продукта.

Чрезмерное потребление изюма может вызвать вздутие живота, метеоризм и боли. Некоторые производители используют сульфиты для хранения сухофруктов. У людей с чувствительностью к этим веществам или астмой может возникнуть нежелательная реакция.

Изюм нельзя давать собакам. Он токсичен для животных, и даже небольшое количество может привести к острой почечной недостаточности.

Специалисты рекомендуют добавлять изюм в каши, йогурты, салаты или употреблять его вместе с орехами. Главное — соблюдать умеренность и включать в рацион другие фрукты и овощи.