Переводы с карты на карту в Узбекистане: самый выгодный и бесплатный способ
Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно часто мы пользуемся дистанционными переводами, то есть практикой «с карты на карту» (П2П), в повседневной жизни. Радует то, что на фоне усиления здоровой конкуренции на рынке финтеха Узбекистана многие мобильные приложения предлагают эту услугу абсолютно бесплатно, то есть с 0% комиссией.
Однако у этих привлекательных бесплатных переводов есть свои ежемесячные лимиты и условия. Уровень удобства может варьироваться в зависимости от выбранного вами финансового учреждения и установленных лимитов. Давайте вместе рассмотрим приложения, которые будут наиболее выгодны для вашего кошелька, и их возможности.
Высшая лига: бесплатные лимиты от 10 до 100 миллионов сумов
Если вам нужно ежемесячно переводить крупные суммы без комиссии, следующие приложения идеально вам подойдут:
Uzum Bank: Эта экосистема предлагает пользователям поистине рекордные возможности. Внутри приложения при переводе между картами Uzum ежемесячно можно переводить наличные средства до 100 миллионов сумов без каких-либо дополнительных платежей.
Аллианке Пай (Аллианке Асиа Банк) и Трастпай (Трастбанк): Эти мобильные приложения также довольно щедры и предоставляют клиентам право бесплатного перевода средств в размере до 10 миллионов сумов в месяц.
Для повседневных нужд: лимиты от 3 до 6 миллионов сумов
Список банков и платежных систем, не взимающих комиссию и полностью покрывающих ежемесячные потребности большинства обычных пользователей, довольно широк:
Название мобильного приложения
Соответствующий банк/система
Ежемесячный лимит бесплатных переводов
АО «Анорбанк»
До 6 миллионов сумов
БРБ
Банк развития бизнеса
До 5 миллионов сумов
Маврид
Микрокредитбанк
До 5 миллионов сумов
Хамкор
Хамкорбанк
До 5 миллионов сумов
СеллоПай
Платежная система «Селло»
До 5 миллионов сумов
Давр Мобиле 2.0
Даврбанк
До 3,5 миллиона сумов
МйТурон
Туронбанк
До 3 миллионов сумов
НБУ
Национальный банк внешнеэкономической деятельности
До 3 миллионов сумов
Особые привилегии и специальные условия
Некоторые крупные игроки на рынке завоевывают любовь клиентов, внедряя вместо лимитов особые удобные и привлекательные условия:
Система Клик: При отправке денег близким через специальный обновленный раздел приложения «Моя семья» обслуживание предоставляется без каких-либо ограничений и с 0% комиссией, независимо от суммы.
ТБК Банк: Для владельцев фирменной «Приветственной карты» цифрового банка все переводы внутри мобильного приложения установлены как абсолютно бесплатные.
Приоритет Хумо ↔ Хумо: Переводы между картами Хумо, одной из самых популярных национальных платежных систем в нашей стране, осуществляются практически во всех банковских и платежных приложениях абсолютно бесплатно, без каких-либо платежей.
Обзор от Замин: Ранее комиссия в 1% за переводы с карты на карту ощутимо влияла на кошельки наших соотечественников, оборачивающих крупные суммы. Сегодня благодаря цифровой революции в банках каждый гражданин может экономить миллионы сумов в месяц, эффективно используя несколько приложений. Самое главное — правильно выбрать банк с лимитом, соответствующим вашим потребностям, и разумно использовать выгодные возможности.
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