Переводы с карты на карту в Узбекистане: самый выгодный и бесплатный способ

Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно часто мы пользуемся дистанционными переводами, то есть практикой «с карты на карту» (П2П), в повседневной жизни. Радует то, что на фоне усиления здоровой конкуренции на рынке финтеха Узбекистана многие мобильные приложения предлагают эту услугу абсолютно бесплатно, то есть с 0% комиссией.

Однако у этих привлекательных бесплатных переводов есть свои ежемесячные лимиты и условия. Уровень удобства может варьироваться в зависимости от выбранного вами финансового учреждения и установленных лимитов. Давайте вместе рассмотрим приложения, которые будут наиболее выгодны для вашего кошелька, и их возможности.

Высшая лига: бесплатные лимиты от 10 до 100 миллионов сумов

Если вам нужно ежемесячно переводить крупные суммы без комиссии, следующие приложения идеально вам подойдут:

Uzum Bank: Эта экосистема предлагает пользователям поистине рекордные возможности. Внутри приложения при переводе между картами Uzum ежемесячно можно переводить наличные средства до 100 миллионов сумов без каких-либо дополнительных платежей.

Аллианке Пай (Аллианке Асиа Банк) и Трастпай (Трастбанк): Эти мобильные приложения также довольно щедры и предоставляют клиентам право бесплатного перевода средств в размере до 10 миллионов сумов в месяц.

Для повседневных нужд: лимиты от 3 до 6 миллионов сумов

Список банков и платежных систем, не взимающих комиссию и полностью покрывающих ежемесячные потребности большинства обычных пользователей, довольно широк:

Название мобильного приложения Соответствующий банк/система Ежемесячный лимит бесплатных переводов АНОРБАНК АО «Анорбанк» До 6 миллионов сумов БРБ Банк развития бизнеса До 5 миллионов сумов Маврид Микрокредитбанк До 5 миллионов сумов Хамкор Хамкорбанк До 5 миллионов сумов СеллоПай Платежная система «Селло» До 5 миллионов сумов Давр Мобиле 2.0 Даврбанк До 3,5 миллиона сумов МйТурон Туронбанк До 3 миллионов сумов НБУ Национальный банк внешнеэкономической деятельности До 3 миллионов сумов

Особые привилегии и специальные условия

Некоторые крупные игроки на рынке завоевывают любовь клиентов, внедряя вместо лимитов особые удобные и привлекательные условия:

Система Клик: При отправке денег близким через специальный обновленный раздел приложения «Моя семья» обслуживание предоставляется без каких-либо ограничений и с 0% комиссией, независимо от суммы.

ТБК Банк: Для владельцев фирменной «Приветственной карты» цифрового банка все переводы внутри мобильного приложения установлены как абсолютно бесплатные.

Приоритет Хумо ↔ Хумо: Переводы между картами Хумо, одной из самых популярных национальных платежных систем в нашей стране, осуществляются практически во всех банковских и платежных приложениях абсолютно бесплатно, без каких-либо платежей.

Обзор от Замин: Ранее комиссия в 1% за переводы с карты на карту ощутимо влияла на кошельки наших соотечественников, оборачивающих крупные суммы. Сегодня благодаря цифровой революции в банках каждый гражданин может экономить миллионы сумов в месяц, эффективно используя несколько приложений. Самое главное — правильно выбрать банк с лимитом, соответствующим вашим потребностям, и разумно использовать выгодные возможности.

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