Переводы с карты на карту в Узбекистане: самый выгодный и бесплатный способ

·55·Для жизни
Переводы с карты на карту в Узбекистане: самый выгодный и бесплатный способ

Сегодня цифровые технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Особенно часто мы пользуемся дистанционными переводами, то есть практикой «с карты на карту» (П2П), в повседневной жизни. Радует то, что на фоне усиления здоровой конкуренции на рынке финтеха Узбекистана многие мобильные приложения предлагают эту услугу абсолютно бесплатно, то есть с 0% комиссией.

Однако у этих привлекательных бесплатных переводов есть свои ежемесячные лимиты и условия. Уровень удобства может варьироваться в зависимости от выбранного вами финансового учреждения и установленных лимитов. Давайте вместе рассмотрим приложения, которые будут наиболее выгодны для вашего кошелька, и их возможности.

Высшая лига: бесплатные лимиты от 10 до 100 миллионов сумов

Если вам нужно ежемесячно переводить крупные суммы без комиссии, следующие приложения идеально вам подойдут:

  • Uzum Bank: Эта экосистема предлагает пользователям поистине рекордные возможности. Внутри приложения при переводе между картами Uzum ежемесячно можно переводить наличные средства до 100 миллионов сумов без каких-либо дополнительных платежей.

  • Аллианке Пай (Аллианке Асиа Банк) и Трастпай (Трастбанк): Эти мобильные приложения также довольно щедры и предоставляют клиентам право бесплатного перевода средств в размере до 10 миллионов сумов в месяц.

Для повседневных нужд: лимиты от 3 до 6 миллионов сумов

Список банков и платежных систем, не взимающих комиссию и полностью покрывающих ежемесячные потребности большинства обычных пользователей, довольно широк:

Название мобильного приложения

Соответствующий банк/система

Ежемесячный лимит бесплатных переводов

АНОРБАНК

АО «Анорбанк»

До 6 миллионов сумов

БРБ

Банк развития бизнеса

До 5 миллионов сумов

Маврид

Микрокредитбанк

До 5 миллионов сумов

Хамкор

Хамкорбанк

До 5 миллионов сумов

СеллоПай

Платежная система «Селло»

До 5 миллионов сумов

Давр Мобиле 2.0

Даврбанк

До 3,5 миллиона сумов

МйТурон

Туронбанк

До 3 миллионов сумов

НБУ

Национальный банк внешнеэкономической деятельности

До 3 миллионов сумов

Особые привилегии и специальные условия

Некоторые крупные игроки на рынке завоевывают любовь клиентов, внедряя вместо лимитов особые удобные и привлекательные условия:

  • Система Клик: При отправке денег близким через специальный обновленный раздел приложения «Моя семья» обслуживание предоставляется без каких-либо ограничений и с 0% комиссией, независимо от суммы.

  • ТБК Банк: Для владельцев фирменной «Приветственной карты» цифрового банка все переводы внутри мобильного приложения установлены как абсолютно бесплатные.

  • Приоритет Хумо ↔ Хумо: Переводы между картами Хумо, одной из самых популярных национальных платежных систем в нашей стране, осуществляются практически во всех банковских и платежных приложениях абсолютно бесплатно, без каких-либо платежей.

Обзор от Замин: Ранее комиссия в 1% за переводы с карты на карту ощутимо влияла на кошельки наших соотечественников, оборачивающих крупные суммы. Сегодня благодаря цифровой революции в банках каждый гражданин может экономить миллионы сумов в месяц, эффективно используя несколько приложений. Самое главное — правильно выбрать банк с лимитом, соответствующим вашим потребностям, и разумно использовать выгодные возможности.

Следите за самыми последними удобствами в мире финансовых технологий нашей страны, акциями от банков и всеми эксклюзивными аналитическими материалами, необходимыми для вашей повседневной жизни, вместе с нами на страницах Замин!

УзбекистанУзум БанкAlliance PayTrastpayАНОРБАНК
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Смартфон: наряду с удобством растёт и зависимостьСмартфон: наряду с удобством растёт и зависимость03.06, 08:19Качество жизни начинается с внутреннего взглядаКачество жизни начинается с внутреннего взгляда02.06, 13:38Опасно ли долго использовать AirPods и наушники?Опасно ли долго использовать AirPods и наушники?28.05, 09:34Опасно ли оставлять воду в пластиковой бутылке на солнце?Опасно ли оставлять воду в пластиковой бутылке на солнце?25.05, 07:52К чему приводит долгое нахождение под кондиционером?К чему приводит долгое нахождение под кондиционером?25.05, 07:49Какие продукты помогают снизить стресс?Какие продукты помогают снизить стресс?25.05, 07:43
ОбъявленияДля сотрудничества
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Для жизни новости

Почему макадамия — один из самых дорогих орехов в мире
Почему макадамия — один из самых дорогих орехов в мире
Насколько полезно пить стакан теплой воды натощак по утрам?
Насколько полезно пить стакан теплой воды натощак по утрам?
Выявлены опасные для печени и сердца сочетания продуктов
Выявлены опасные для печени и сердца сочетания продуктов
Почему трудно вставать по утрам?
Почему трудно вставать по утрам?
Полезно ли купание в холодной воде для здоровья?
Полезно ли купание в холодной воде для здоровья?
Мороженое может быть полезным для организма при умеренном потреблении
Мороженое может быть полезным для организма при умеренном потреблении
Почему укусы только самок комаров удивляют многих
Почему укусы только самок комаров удивляют многих
Человек, который не боится денег, приближается к успеху
Человек, который не боится денег, приближается к успеху