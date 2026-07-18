В Узбекистане введен новый порядок для бондовых складов

В Узбекистане начинается новый этап в системе хранения и таможенного оформления иностранных товаров, реализуемых через электронную торговлю. Правительство утвердило единые правила создания бондовых складов, их включения в специальный реестр и контроля за их деятельностью.

Согласно новому порядку, предприниматели, желающие открыть бондовый склад, помимо лицензии должны будут соответствовать ряду строгих требований.

Что определяет новое положение?

Постановлением Кабинета Министров от 16 июля 2026 года № 388 утверждено Положение «О порядке организации и осуществления деятельности бондовых складов».

В документе установлен единый порядок следующих процессов:

организация бондовых складов;

осуществление их деятельности;

размещение товаров на складе;

осуществление таможенного контроля;

таможенное оформление товаров;

включение складов в специальный реестр.

Таким образом, деятельность бондовых складов теперь будет организована на основе общих и единых правил.

Кто может открыть бондовый склад?

Согласно новому положению, для запуска деятельности бондового склада предприниматель обязан иметь действующую лицензию на деятельность свободного склада.

Кроме того, предприниматель должен быть включен в Реестр бондовых складов, который ведет Таможенный комитет.

Субъекты, не включенные в реестр или не имеющие соответствующей лицензии, не могут осуществлять деятельность в качестве бондового склада.

Площадь склада составит не менее 15 тысяч квадратных метров

Одним из важнейших требований, установленных в документе для бондовых складов, является площадь складской территории.

Заявитель должен:

владеть свободным складом с действующей лицензией;

иметь договор о сотрудничестве или партнерстве со специальной платформой электронной торговли;

иметь целостный свободный склад общей площадью не менее 15 тысяч квадратных метров.

Эти требования призваны обеспечить наличие необходимой инфраструктуры для приема, хранения и обработки заказов при больших потоках товаров.

Какие работы разрешены на бондовых складах?

На бондовых складах можно будет хранить иностранные товары, реализуемые физическим лицам через специальные платформы электронной торговли.

Также на территории склада разрешается:

обеспечивать сохранность товаров;

выполнять операции, связанные с упаковкой и хранением;

осуществлять простые сборочные работы.

Это позволяет хранить и подготавливать товары, ввозимые из-за рубежа, в одном месте до момента их доставки покупателю.

Заявки рассматриваются в течение 10 рабочих дней

Предприниматель, желающий войти в реестр бондовых складов, подает в Таможенный комитет заявление и необходимые документы.

Установлено, что Комитет рассматривает документы в течение 10 рабочих дней со дня их поступления.

По результатам рассмотрения заявителю направляется официальный ответ:

о включении в реестр;

или об отказе во включении в реестр.

Основания для отказа и условия повторной подачи документов определяются на основе требований положения.

Ожидается ускорение электронной торговли

Ожидается, что новый порядок послужит улучшению логистической цепочки в электронной коммерции, а также упрощению процесса хранения и доставки иностранных товаров.

Через бондовые склады товары могут заранее ввозиться на территорию страны и проходить таможенное оформление уже после совершения покупки. Это позволит сократить сроки доставки и создать более удобную логистическую систему для платформ электронной торговли.

Однако из-за требований к площади склада (не менее 15 тысяч кв. м) и лицензированию не исключено, что на новый рынок в основном будут заходить крупные предприниматели.