В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов

В целях поддержки доходов населения в Узбекистане заработные платы, пенсии, пособия и стипендии будут поэтапно индексированы на 7 процентов.

Об этом определено в указе Президента № ПФ-115, принятом 23 июня 2026 года.

Согласно документу, пенсии и пособия будут повышены с 1 июля 2026 года, а заработные платы сотрудников бюджетных организаций и стипендии студентов — с 1 сентября.

С 1 июля вырастут пенсии и пособия

С 1 июля 2026 года все виды пенсий и пособий будут индексированы на 7 процентов.

После этого базовая величина расчета пенсии будет установлена в размере 504 тыс. УЗС.

Минимальный размер пенсии по возрасту будет доведен до 983 тыс. УЗС, а минимальная пенсия по инвалидности — до 1 млн 83 тыс. УЗС.

Размер пособия, выплачиваемого семьям, включенным в социальный реестр, составит 450 тыс. УЗС.

Детские пособия будут установлены в размере от 295 тыс. УЗС до 386 тыс. УЗС в зависимости от количества и категории детей в семье. Дополнительные выплаты на второго и последующих детей также сохраняются.

С 1 сентября вырастут зарплаты и стипендии

С 1 сентября 2026 года заработные платы сотрудников бюджетных организаций и стипендии студентов будут увеличены на 7 процентов.

С этой даты минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет установлен в размере 1 млн 360 тыс. УЗС.

Базовая расчетная величина (БРВ) будет доведена до 440 тыс. УЗС.

После вступления в силу новых размеров могут быть пересчитаны некоторые платежи, штрафы, государственные пошлины и стоимость услуг, привязанные к БРВ.

Принятый указ направлен на усиление социальной защиты населения, защиту доходов от влияния инфляции и повышение уровня жизни.