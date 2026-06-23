В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов

·52·Экономика
В Узбекистане зарплаты, пенсии и пособия увеличат на 7 процентов

В целях поддержки доходов населения в Узбекистане заработные платы, пенсии, пособия и стипендии будут поэтапно индексированы на 7 процентов.

Об этом определено в указе Президента № ПФ-115, принятом 23 июня 2026 года.

Согласно документу, пенсии и пособия будут повышены с 1 июля 2026 года, а заработные платы сотрудников бюджетных организаций и стипендии студентов — с 1 сентября.

С 1 июля вырастут пенсии и пособия

С 1 июля 2026 года все виды пенсий и пособий будут индексированы на 7 процентов.

После этого базовая величина расчета пенсии будет установлена в размере 504 тыс. УЗС.

Минимальный размер пенсии по возрасту будет доведен до 983 тыс. УЗС, а минимальная пенсия по инвалидности — до 1 млн 83 тыс. УЗС.

Размер пособия, выплачиваемого семьям, включенным в социальный реестр, составит 450 тыс. УЗС.

Детские пособия будут установлены в размере от 295 тыс. УЗС до 386 тыс. УЗС в зависимости от количества и категории детей в семье. Дополнительные выплаты на второго и последующих детей также сохраняются.

С 1 сентября вырастут зарплаты и стипендии

С 1 сентября 2026 года заработные платы сотрудников бюджетных организаций и стипендии студентов будут увеличены на 7 процентов.

С этой даты минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет установлен в размере 1 млн 360 тыс. УЗС.

Базовая расчетная величина (БРВ) будет доведена до 440 тыс. УЗС.

После вступления в силу новых размеров могут быть пересчитаны некоторые платежи, штрафы, государственные пошлины и стоимость услуг, привязанные к БРВ.

Принятый указ направлен на усиление социальной защиты населения, защиту доходов от влияния инфляции и повышение уровня жизни.

УзбекистанИндексацияПенсииЗаработная платаСоциальная защита
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Пересмотр троекратного налога на земли без документовПересмотр троекратного налога на земли без документовСегодня, 17:09Объявлены курсы валют на 24 июняОбъявлены курсы валют на 24 июняСегодня, 16:05В Намангане растут объемы и качество производства мяса (видео)В Намангане растут объемы и качество производства мяса (видео)Сегодня, 13:00Импорт Узбекистана вырос на 26,7% за четыре месяцаИмпорт Узбекистана вырос на 26,7% за четыре месяцаСегодня, 12:1124 июня ожидается рост курса доллара24 июня ожидается рост курса доллараСегодня, 10:34Кампус университета Низомия выставлен на продажу за 886,6 млрд сумовКампус университета Низомия выставлен на продажу за 886,6 млрд сумовВчера, 17:11
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Экономика новости

Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 2 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены курсы валют на 3 июня
Объявлены цены продажи золотых слитков на 25 мая
Объявлены цены продажи золотых слитков на 25 мая
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Прогноз роста курса доллара на 19 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
Объявлены курсы валют на 8 июня
С 1 июня цены на метан снова выросли
С 1 июня цены на метан снова выросли
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
Цена Bitcoin упала ниже 62 000 долларов, в сети Зкаш произошел сбой
На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара
На 3 июня прогнозируется снижение курса доллара