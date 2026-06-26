Объявлены курсы валют на 29 июня

·24·Экономика
Объявлены курсы валют на 29 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 4,23 сума и составил 12 009,29 сума.

• Евро подорожал на 49,24 сума и составил 13 699,00 сума.
• Российский рубль подешевел на 5,21 сума и составил 154,74 сума.
• Фунт стерлинга подорожал на 36,45 сума и составил 15 877,48 сума.
• Японская иена подорожала на 0,07 сума и составила 74,31 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 55,21 сума и составил 14 859,30 сума.
• Китайский юань подешевел на 0,62 сума и составил 1 766,54 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
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