Объявлены курсы валют на 29 июня

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 29 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 4,23 сума и составил 12 009,29 сума.

• Евро подорожал на 49,24 сума и составил 13 699,00 сума.

• Российский рубль подешевел на 5,21 сума и составил 154,74 сума.

• Фунт стерлинга подорожал на 36,45 сума и составил 15 877,48 сума.

• Японская иена подорожала на 0,07 сума и составила 74,31 сума.

• Швейцарский франк подорожал на 55,21 сума и составил 14 859,30 сума.

• Китайский юань подешевел на 0,62 сума и составил 1 766,54 сума.