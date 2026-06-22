Прогноз снижения курса доллара на 23 июня
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
• Алокабанк — 12 070 сумов.
• Apex банк — 12 070 сумов.
Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 23 июня, снизится примерно на 53–54 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Алокабанк — 12 070 сумов.
• НБУ — 12 050 сумов.
• Асакабанк — 12 040 сумов.
• Инфинбанк — 12 040 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара в банках:
• Apex банк — 12 070 сумов.
• Октобанк — 12 070 сумов.
• Асакабанк — 12 080 сумов.
• Анорбанк — 12 075 сумов.
Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…