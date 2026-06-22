Прогноз снижения курса доллара на 23 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 23 июня, снизится примерно на 53–54 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Алокабанк — 12 070 сумов.

• НБУ — 12 050 сумов.

• Асакабанк — 12 040 сумов.

• Инфинбанк — 12 040 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Apex банк — 12 070 сумов.

• Октобанк — 12 070 сумов.

• Асакабанк — 12 080 сумов.

• Анорбанк — 12 075 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.