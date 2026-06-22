Прогноз снижения курса доллара на 23 июня

·1·Экономика
Прогноз снижения курса доллара на 23 июня

Прогнозируется, что курс доллара, который будет действовать 23 июня, снизится примерно на 53–54 сума. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Алокабанк — 12 070 сумов.
• НБУ — 12 050 сумов.
• Асакабанк — 12 040 сумов.
• Инфинбанк — 12 040 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара в банках:

• Apex банк — 12 070 сумов.
• Октобанк — 12 070 сумов.
• Асакабанк — 12 080 сумов.
• Анорбанк — 12 075 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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