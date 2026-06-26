29 июня ожидается снижение курса доллара

·1·Экономика
29 июня ожидается снижение курса доллара

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 29 июня, снизится примерно на 8–9 сумов. Об этом сообщил Телеграм-канал Банкир.

Лучшие курсы продажи долларов в банках:

• Инфинбанк — 12 015 сумов.
• МКБанк — 12 010 сумов.
• СКБ — 12 010 сумов.
• Анорбанк — 12 005 сумов.

Лучшие курсы покупки долларов в банках:

• Народный банк — 12 040 сумов.
• Октобанк — 12 040 сумов.
• Асакабанк — 12 050 сумов.
• Давр банк — 12 050 сумов.

Курс может измениться в течение дня. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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