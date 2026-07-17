Казахстан ввел шестимесячный запрет на импорт пшеницы

·0·Экономика
Казахстан ввел шестимесячный запрет на импорт пшеницы

Правительство Казахстана приняло решение о временном ограничении импорта пшеницы в страну. Соответствующий приказ был подписан министром сельского хозяйства Айдарбеком Сапаровым.

Сообщается, что новый порядок не распространяется на железнодорожный транзит через территорию Казахстана, а также на транзитные грузоперевозки между государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). При этом птицефабрикам, мукомольным предприятиям, лицензированным элеваторам и национальной компании «Продкорпорация» разрешается импортировать пшеницу железнодорожным транспортом.

Однако эти предприятия не смогут перепродавать импортированную пшеницу ни на внутреннем рынке, ни за рубеж. Данные ограничения действуют исключительно для нужд внутреннего потребления и производства. Транзитные перевозки будут осуществляться в прежнем режиме.

В правительстве Казахстана подчеркнули, что это решение направлено на поддержку местных производителей зерна, обеспечение стабильности на внутреннем рынке, а также на создание гарантированного рынка сбыта для местной продукции.

Отмечается, что данные ограничения вступают в силу с 27 июля 2026 года и будут действовать в течение шести месяцев.

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