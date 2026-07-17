Объявлены курсы валют на 20 июля
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• Евро подешевел на 102,49 сума и составил 13 764,95 сума.
Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 62,1 сума и составил 12 031,25 сума.
• Евро подешевел на 102,49 сума и составил 13 764,95 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,98 сума и составил 153,24 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 162,09 сума и составил 16 173,61 сума.
• Японская иена подешевела на 0,47 сума и составила 74,10 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 82,47 сума и составил 14 899,38 сума.
• Китайский юань подешевел на 11,8 сума и составил 1 775,33 сума.
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