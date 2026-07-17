Объявлены курсы валют на 20 июля

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 62,1 сума и составил 12 031,25 сума.

• Евро подешевел на 102,49 сума и составил 13 764,95 сума.

• Российский рубль подешевел на 1,98 сума и составил 153,24 сума.

• Фунт стерлингов подешевел на 162,09 сума и составил 16 173,61 сума.

• Японская иена подешевела на 0,47 сума и составила 74,10 сума.

• Швейцарский франк подешевел на 82,47 сума и составил 14 899,38 сума.

• Китайский юань подешевел на 11,8 сума и составил 1 775,33 сума.