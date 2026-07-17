Объявлены курсы валют на 20 июля

·0·Экономика
Объявлены курсы валют на 20 июля

Центральный банк Узбекистана установил официальные курсы иностранных валют на 20 июля 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 62,1 сума и составил 12 031,25 сума.

• Евро подешевел на 102,49 сума и составил 13 764,95 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,98 сума и составил 153,24 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 162,09 сума и составил 16 173,61 сума.
• Японская иена подешевела на 0,47 сума и составила 74,10 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 82,47 сума и составил 14 899,38 сума.
• Китайский юань подешевел на 11,8 сума и составил 1 775,33 сума.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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