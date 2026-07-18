Почти 50-летние льготы для Ташкентского финансового центра: кто ими воспользуется?

Для участников Международного финансового центра «Ташкент» В Узбекистане вводится один из самых долгосрочных налоговых режимов. Некоторые компании и иностранные специалисты будут освобождены от уплаты ряда налогов до 2076 года.

Однако эта возможность не предоставляется автоматически всем субъектам, зарегистрированным в центре. Законом установлены особые требования, ограничения и важные исключения для использования льгот.

Новый закон вступает в силу с 25 июля

13 июля 2026 года Президентом был подписан Конституционный закон № ЗРУ-1158 «О Международном финансовом центре «Ташкент».

Документ был принят Законодательной палатой 1 июля и одобрен Сенатом 9 июля. Закон вступает в силу 25 июля 2026 года. В соответствии с ним Международный финансовый центр «Ташкент» функционирует как структура с отдельной территорией и особым правовым режимом.

В центре действуют особые порядки для оказания финансовых услуг, привлечения инвестиций, операций на рынке капитала и развития профессиональных услуг.

Кто не платит налог на прибыль и социальный налог?

Согласно закону, органы Международного финансового центра «Ташкент», а также организации, созданные ими или находящиеся под их полным контролем, освобождаются от уплаты налога на прибыль и социального налога до 1 января 2076 года.

Также квалифицированные участники, соответствующие установленным требованиям, не будут платить эти налоги с доходов, полученных от финансовых услуг.

Другие участники центра могут быть освобождены от налога на прибыль и социального налога с доходов, полученных от дополнительных услуг, оказанных на его территории. Льготы применяются только при соблюдении условий, определенных решениями центра.

Недвижимое имущество, принадлежащее органам или участникам центра, а также используемое ими на территории центра, освобождается от налога на имущество и земельного налога.

Иностранным сотрудникам предоставляются особые послабления

Иностранные сотрудники, работающие по трудовому договору у участника центра или в его органе, не платят налог на доходы физических лиц с заработной платы, получаемой за деятельность в центре.

Эта льгота действует до 1 января 2076 года. Однако она не распространяется на налоговых резидентов Узбекистана.

При этом льгота применяется только к заработной плате, выплачиваемой участником или органом центра. Доход сотрудника, полученный из других организаций или источников, автоматически от налогообложения не освобождается.

Есть льготы и по НДС, и по таможенным платежам

Участники Международного финансового центра «Ташкент» освобождаются от налога на добавленную стоимость по услугам, оказываемым в рамках Конституционного закона, и осуществляемой деятельности.

До 2076 года не взимаются таможенные пошлины и сборы с определенного имущества, ввозимого из-за рубежа органами центра, участниками, сотрудниками и инвестиционными налоговыми резидентами.

Однако товары должны быть необходимы для деятельности центра и использоваться на его территории. Если они используются за пределами центра, продаются или передаются другому лицу, таможенные платежи взимаются в общем порядке.

Режим «нулевого налога» не для всех

В законе предусмотрено важное исключение для крупных международных компаний.

Члены групп многонациональных компаний, консолидированный годовой доход которых составлял 750 миллионов ЭУР или выше как минимум в двух из последних четырех финансовых лет, не могут воспользоваться налоговыми льготами на доход.

Для таких компаний действует требование об уплате квалифицированного внутреннего минимального налога. Поэтому оценивать новый режим как систему абсолютного «нулевого налога» для всех участников неверно.

Будут ли льготы сокращены досрочно?

Согласно закону, объем установленных налоговых льгот не может быть уменьшен или ограничен без согласия Совета Международного финансового центра «Ташкент».

Эффективность льгот будет впервые пересмотрена в течение десяти лет после вступления закона в силу. Последующие оценки будут проводиться с интервалом не более пяти лет.

Новый порядок создает долгосрочную правовую и налоговую базу для превращения Ташкента в одну из крупнейших финансовых площадок региона. Теперь главный вопрос — какие компании придут в центр и насколько предоставленные возможности на практике повлияют на экономику.

Как вы считаете, смогут ли почти 50-летние налоговые льготы привлечь в Ташкент крупные международные финансовые компании? Оставляйте свое мнение в комментариях.