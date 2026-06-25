Объявлены курсы валют на 26 июня
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• Евро подорожал на 6,88 сума и составил 13 649,76 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 26 июня 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 10,88 сума и составил 12 013,52 сума.
• Евро подорожал на 6,88 сума и составил 13 649,76 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,46 сума и составил 159,95 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 2,32 сума и составил 15 841,03 сума.
• Японская иена подешевела на 0,1 сума и составила 74,24 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 0,64 сума и составил 14 804,09 сума.
• Китайский юань подорожал на 1,54 сума и составил 1 767,16 сума.
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