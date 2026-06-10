Цена Bitcoin под влиянием ставок ФРС и рыночного давления: чего ожидать в будущем

Мировой рынок криптовалют в настоящее время переживает сложный период, в частности, цена Bitcoin колеблется под влиянием решений Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентным ставкам и новых технологических трендов. Инвесторы внимательно следят за влиянием экономических показателей на рынок цифровых активов. Об этом сообщает Коиндеск.ком.

По мнению экспертов, уровень инфляции и изменения на традиционном финансовом рынке служат основными препятствиями для Bitcoin. В то же время развитие моделей искусственного интеллекта, таких как Claude, и внедрение новых аналитических подходов на рынок создают новую динамику в криптоэкосистеме.

В настоящее время, хотя Bitcoin пытается сохранить свою стабильность, макроэкономическое давление и волатильность биржевых индексов оказывают существенное влияние на объемы торгов. Ожидается, что заявления ФРС в ближайшие недели определят долгосрочное направление рынка.